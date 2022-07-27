В трех украинских морпортах начали готовиться к запуску экспорта зерна 27 июля, 16:52 Украина готовится возобновить черноморский экспорт зерна (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Морские порты Черноморск, Одесса и Южный в среду, 27 июля, начали готовиться к погрузке и отправке зерна. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры агентству Интерфакс-Украина.

«В портах Черноморск, Одесса и Южный проводятся подготовительные работы для обеспечения погрузки и отправки зерна», — заявили в ведомстве.



Ранее в среду в пресс-службе ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море возобновили работу украинских портов: «В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования».

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Также 27 июля в Стамбуле был официально открыт Совместный координационный центр по вывозу зерна из Украины через черноморские порты.



23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.



В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».



Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.



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