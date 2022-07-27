Украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области — Ким 27 июля, 13:17 Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области.

«Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновскому мосту», — сказал он на брифинге.

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Ким заявлял, что утром, в среду, 27 июля, около 06:20 Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие.

Также повреждено здание и частный транспорт. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

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