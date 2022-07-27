Костин назвал свои главные приоритеты на посту генпрокурора

27 июля, 15:53
Рада поддержала кандидатуру Костина на должность генпрокурора (Фото:ОПУ)

Рада поддержала кандидатуру Костина на должность генпрокурора (Фото:ОПУ)

Новоназначенный генпрокурор Андрей Костин во время выступления в Верховной Раде назвал главные приоритеты для работы Офиса генпрокурора под его руководством.

Одним из первых он назвал необходимость обеспечить наказание для каждого военного преступника, а также представителей политического и военного руководства России.

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«Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будет способствовать, прежде всего, надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах», — отметил генпрокурор.

Костин добавил, что прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех подобных производствах.

Он также заявил о важности международного сотрудничества в этой сфере, в частности, с Международным уголовным судом.

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Среди других приоритетов глава Офиса генпрокурора назвал следующие:

  • привлечение к ответственности сотрудничавших с оккупантами лиц. Это также касается и оборотней в погонах
  • безотлагательное назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кандидатура которого определена по результатам конкурсного отбора
  • скорейшее проведение конкурса для избрания директора Национального антикоррупционного бюро
  • разработка стратегию уголовной политики
  • реализация судебной реформы, а также формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.

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Костин был главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военные преступления РФ Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Офис генерального прокурора Андрей Костин

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