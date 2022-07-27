В ОК Юг подтвердили данные об ударах по Антоновскому мосту 27 июля, 08:18 Украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту (Фото:Кадр видео Шрайк)

В оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.



Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

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Гуменюк отметила, что ВСУ не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага.

«Работа нашей артиллерии — настолько деликатная и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска», — сказала она.

На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: «Удары были, но они были филигранны».

В ночь на среду, 27 июля, в Сети появилась информация об ударах по Антоновскому мосту. Сообщалось, что мост полностью разрушен.

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