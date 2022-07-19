Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

19 июля, 12:08
Иван Баканов (Фото:СБУ)

Иван Баканов (Фото:СБУ)

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Об этом в Telegram сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовало 265 народных депутатов.

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«В зале его не было. Рассмотрение было достаточно формальным», — написал Железняк.

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По его словам, вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

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Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Верховная Рада Иван Баканов

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