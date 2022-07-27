Рада поддержала назначение Костина на должность Генпрокурора

27 июля, 13:24
Кандидатуру Андрея Костина поддержали 299 народных депутатов (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

Кандидатуру Андрея Костина поддержали 299 народных депутатов (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

В среду, 27 июля, Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

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За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов.

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О том, что именно Костин может стать новым генпрокурором, ранее сообщали источники НВ в окружении президента.

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На данный момент нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

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17 июля Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.

19 июля Рада уволила Венедиктову и Баканова.

После этого врио руководителя Офиса генпрокурора стал замглавы ведомства Алексей Симоненко.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

https://www.youtube.com/watch?v=wrZnnSKhHHg
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Верховная Рада Офис генерального прокурора Андрей Костин

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