Рада поддержала назначение Костина на должность Генпрокурора 27 июля, 13:24 Кандидатуру Андрея Костина поддержали 299 народных депутатов (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

В среду, 27 июля, Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов.

О том, что именно Костин может стать новым генпрокурором, ранее сообщали источники НВ в окружении президента.

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На данный момент нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

17 июля Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.



19 июля Рада уволила Венедиктову и Баканова.

После этого врио руководителя Офиса генпрокурора стал замглавы ведомства Алексей Симоненко.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

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