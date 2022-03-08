12-е сутки войны с РФ — хроника. Переговоры завершились «небольшим позитивом», суд в Гааге начал слушания против России 8 марта, 06:50 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на фоне подбитой российской бронетехники, Харьковская область (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian ground forces/Handout via REUTERS)

8 марта — тринадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. Вчера состоялся третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

5−6 марта российская сторона дважды сорвала попытки организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения Мариуполя. В оба дня войска РФ нарушили режим тишины в районах запланированного маршрута колон, что сделало выезд людей из города невозможным. Вероятно, тема гуманитарных коридоров сегодня будет снова обсуждаться на переговорах делегаций Украины и РФ.

Тем временем тотальная изоляция России расширяется: каждый день растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором. Крупнейшие российские компании уже на грани дефолта из-за санкций: 6 марта Роснефть не смогла выполнить обязательства по облигациям на $2 млрд, а 7 марта уже Газпром должен погасить облигации на $1,3 млрд.

НВ следил за главными событиями дня в режиме онлайн.

Головне станом на 23:00 7 березня

Третій раунд переговорів делегацій України та РФ у Білорусі завершився « невеликим позитивом» щодо покращення логістики гуманітарних коридорів, але припиення вогню, політичний блок і безпеку продовжать обговорювати згодом

делегацій України та РФ у Білорусі завершився невеликим позитивом» щодо покращення логістики гуманітарних коридорів, але припиення вогню, політичний блок і безпеку продовжать обговорювати згодом 10 березня в Туреччині можуть пройти тристоронні переговорі голів МЗС України, Росії та Туреччини: такому випадку Дмитро Кулеба та Сергій Лавров зустрінуться за посердництсва турецького міністра Мевлюта Чавушголу

зустрінуться за посердництсва турецького міністра Мевлюта Чавушголу Вночі та вранці 7 березня російські окупанти нанесли удари по Миколаєву і Харкову , у Миколаєві через обстріл з систем залпового вогню Смерч пошкоджено житлові будинки

і , у Миколаєві через обстріл з систем залпового вогню Смерч пошкоджено житлові будинки За добу в Харкові загинули 10 людей . З початку війни — 143

. З початку війни — 143 ЗСУ вибили окупантів з Миколаївського аеропорту

Над Києвом збито два ворожі літаки

Внаслідок вчорашнього удару по аеропорту Вінниці загинуло щонайменше 9 осіб

загинуло щонайменше 9 осіб Втрати ворога станом на 7 березня перевищили 11 тис. осіб, досягли 1 тис. одиниць бойової бронетехніки і майже 300 танків. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, в особовому складі Росія вже втратила в Україні більше, ніж за дві чеченських війни разом

станом на 7 березня перевищили 11 тис. осіб, досягли 1 тис. одиниць бойової бронетехніки і майже 300 танків. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, в особовому складі Росія вже втратила в Україні більше, ніж за дві чеченських війни разом У Міжнародному суді ООН в Гаазі сьогодні розпочалися слухання у справі за позовом України проти Росії щодо звинувачень російської сторони в геноциді через злочинне вторгнення в Україну

Війна Росії проти України: хроніка подій 7−8 березня

6:35 «За мужність та відвагу». Президент Чехії Земан нагородить Зеленського орденом Білого лева

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що нагородить президента України Володимира Зеленського найвищою державною нагородою республіки — орденом Білого лева.

5:47 Кількість біженців з України перевищила 1,7 млн людей — ООН

1,7 мільйона українців залишили країну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

5:45 У Литві підтримали створення спеціального трибуналу для агресії Росії щодо України

Ексголова Конституційного суду Литви, один із консультантів поправок до Конституції України Дайнюс Жалімас підтримав ініціативу про створення спеціального міжнародного трибуналу за агресію Росії та Білорусі проти України.

5:25 Австралія оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії



Австралія оголосила про введення санкцій щодо більшої кількості російських громадян через розпочату Росією війну в Україні.

5:23 Пєсков, брати Роттенберги, ПВК Вагнер. Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Міністерство закордонних справ Японії оголосило у вівторок про розширення списку юридичних та фізичних осіб Росії та Білорусі, проти яких запроваджуються санкції.

4:53 Євросоюз хоче зменшити залежність від російського газу на 80% цього року

Європейська комісія хоче покінчити із залежністю блоку від російського газу. Відповідний план передбачає зниження його споживання майже на 80% вже цього року.

4:28 Війна Росії проти України: ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора

Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.

4:19 Обійшла КНДР та Іран. На РФ наклали найбільшу кількість санкцій в історії — Bloomberg



За 10 днів після вторгнення в Україну Росія стала країною, на яку накладено найбільше санкцій у світі. Вона обійшла Іран і Північну Корею.

4:16 Держатомрегулювання спростувало фейк російських ЗМІ про нібито створення ядерної зброї на Чорнобильській АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України спростувала фейк, який поширюють російські ЗМІ про те, що Україна нібито створює ядерну зброю на Чорнобильській АЕС.

3:45 Окупанти нанесли авіаудари по Сумах та Охтирці, є загиблі - голова ОВА



Ввечері 7 березня російські окупаційні війська знову бомбили Охтирку Сумської області. Ситуація в Охтирському районі залишається надскладною.

2:52 Україна вимагає від МАГАТЕ не підпускати російських окупантів до ЧАЕС і ЗАЕС ближче ніж на 30 км

Україна вимагає від МАГАТЕ офіційної фіксації міжнародною місією фактів захоплення Чорнобильської АЕС та Запорізької АЕС російськими агресорами.

2:40 Світовий банк вирішив виділити Україні $723 млн



Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування у розмірі понад 723 мільйони доларів для України. Швидка виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги для українського народу.

2:30 Українським строковикам доплачуватимуть 30 тисяч гривень щомісяця під час воєнного стану



На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 000 гривень щомісячно, повідомили в уряді.

2:11 Procter&Gamble суттєво обмежить асортимент у Росії

Procter&Gamble, найбільший у світі виробник споживчих товарів, оголосив, що «суттєво скоротить» кількість товарів, представлених на ринку РФ.

2:01 Обидва канали російського пропагандиста Соловйова в YouTube заблокували



Обидва YouTube-канали російського пропагандиста Володимира Соловйова заблокували.

1:48 Без світла в Україні залишилося понад 700 тисяч людей

Через війну Росії проти України без електрики залишилися понад 700 тисяч людей. Найскладніша ситуація склалася на Донбасі.

1:38 Окупанти перегруповуються для організації штурму Києва, планують долучити найбільш боєздатні частини — Генштаб

Протягом 7 березня російські окупаційні війська здійснювали перегрупування для організації штурму Києва, заявили в Генштабі Збройних Сил України.

1:31 Окупанти знищили церкву 1862 року в Житомирській області



У ніч на 7 березня у селі В’язівка Житомирської області російські окупанти знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, збудовану 1862 року.

1:26 20 тисяч іноземців готові воювати проти російських окупантів в Україні

20 тисяч іноземних добровольців мають намір воювати з Росією під час її повномасштабного вторгнення в Україну.

00:21 Росія задіяла вже майже 100% бойової потужності, стягненої до кордонів України — Пентагон

Окупанти РФ розгорнули в Україні вже майже 100% своєї бойової потужності, яку стягувала до кордонів для повномасштабного вторгнення.

00:21 Бої за Маріуполь. Українські захисники знищили танкову роту окупантів

Українські морські піхотинці та військові полку Азов у боях за Маріуполь знищили танкову роту окупантів, шість бойових броньованих машин і близько 40 людей особового складу.

Війна Росії проти України: події 7 березня онлайн

23:15 Зеленський залишається на Банковій

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій, в якому наголосив, що перебуває у Києві і не збирається їхати.

22:48 Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня



«Якщо пан Лавров налаштований на серйозну предметну бесіду, то я до неї теж готовий, тому що я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир і не вбивали українських громадян і не руйнували наші міста і села», — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



22:46 Байден поки не прийняв рішення щодо ідеї ембарго на російську нафту

«Наразі немає рішення про заборону на імпорт нафти з Росії. Триватимуть дискусії на цю тему: і внутрішні, і з нашими партнерами в усьому світі», — сказала представниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

22:44 Лідери Британії, Канади та Нідерландів записали відео на підтримку України



22:35 Необхідні прямі переговори Зеленського і Путіна — МЗС України

«Наш президент не боїться нічого. В тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять», — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

22:33 Відео збитого над Києвом російського літака

22:14 Війна в Україні забрала життя щонайменше 406 цивільних, ще 801 поранено — ООН



Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 6 березня 2022 року склали 1207 цивільних (у зведенні на добу раніше — 1123), зокрема 406 загиблих (364).

Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.



22:09 Adidas призупиняє роботу своїх магазинів у Росії

При цьому компанія обіцяє продовжити платити всім працівникам.

22:06 США не заперечували б проти передачі Польщею радянських винищувачів Україні

Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі.

За її словами, Вашингтон працює щодо цього питання і з іншими членами НАТО.

22:04 У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей. Місто на межі можливостей із забезпечення житлом

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

21:59 Росію чекає дефолт у квітні - Morgan Stanley

Американська фінансова корпорація Morgan Stanley вважає, що Росія вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. За прогнозами аналітиків, дефолт може настати вже 15 квітня, повідомляє Bloomberg.

21:57 Розробник комп’ютерних ігор Ubisoft зупиняє продажі в Росії

21:43 Вперше показано протиповітряний бій українського зенітно-ракетного комплексу Оса-АКМ із російською авіацією.

«Швидше за все, показано як наші воїни збили сьогодні найновіший винищувач-бомбардувальник Су-30СМ ВКС РФ у районі Попасної на Донбасі. Чудова робота ППО ЗСУ, яку російська пропаганда вже багато разів «знищила», — повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

21:32 Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана



Посол України у США Оксана Маркарова одержала для президента Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство президента України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рейган присвятив своє життя.

21:23 Над Києвом збили два російські літаки

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Перший літак збили над Києвом протиповітряні сили о 20:30.

О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

21:19 Під Обуховим Київської області годину тому український льотчик збив крилату ракету Калібр ракетою — повітря — повітря

Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова.

На місце виїхали місцеві жителі та надіслали заступнику голови МВС Антону Геращенку фото вирви від вибуху.

21:15 СБУ затримала нардепа Шевченка при спробі перетину кордону — УП



При спробі перетину кордону з Польщею Служба безпеки України затримала народного депутата Євгенія Шевченка, відомого симпатією до білоруського режиму, повідомляє Українська правда із посиланням на неназваного співрозмовника в силових структурах

За даними джерела, Шевченка доставили до Києва.

21:09 РФ завдала авіаудари по нафтобазах у Житомирі та селищі Черняхів.

Як повідомили у ДСНС, це сталося близько 20:20.

У Житомирі загорівся резервуар ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У Черняхові загорілися два напівпорожніх резервуари (ємність уточнюється).

З поруч розташованих приватних житлових будинків евакуювали мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.

21:06 Окупанти готують нову брехню про Запорізьку АЕС



Про це повідомили в Енергоатомі.

14 журналістів-пропагандистів вже звезли на АЕС в Енергодарі.

Найближчим часом варто очікувати черговий брехливий ролик для виправдання ядерного тероризму загарбників.



Також заплановані зйомки працівників станції (звісно ж — під дулами автоматів) з розповідями про вдячність терористам, заспокійливі побрехеньки про контроль з боку фахівців Росатома і т.д

21:02 У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів

Десять жителів Харкова загинули сьогодні. Загальна кількість жертв російської агресії серед мирного населення міста сягнула 143.

Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.



20:56 Окупанти пропонували заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі почати переговори про передачу влади в області. Він їх послав.

20:54 Окупанти знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку



20:51 Ще один російський олігарх, власник Групи НЛМК, Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні

У листі працівникам концерну він сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.

Олігарх закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини.

У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться.

20:43 Глави комітетів Конгресу США погодили законопроєкт про заборону імпорту нафти з РФ та скасування нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю

20:37 У Києво-Печерській лаврі напали на журналіста Слідство.Інфо

Він запитував про вторгнення РФ та вбивство цивільних.

20:32 Росія задіяла в Україні майже 100% зібраних біля кордону військових

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США

Також представник Міноборони заявив, що по території України за весь цей час було випущено 625 ракет.

За його словами, США оцінюють, що у президента України Володимира Зеленського є «переважна більшість його літаків», а також зенітна зброя для захисту українського повітряного простору.

20:24 Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України заступили на чергування на позиціях на околицях Києва.

До захисників столиці приєдналися добровольці зі США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії.

20:19 Велика Британія, Канада та Нідерланди пообіцяли надати Україні додаткові пакети оборонної підтримки

«Ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати право України на самооборону та відгукнутися на заклики України посилити свої можливості для самооборони. Ми продовжимо це робити і надамо додаткові пакети оборонної підтримки Україні», — йдеться у спільній заяві прем'єрів про вторгнення Росії в Україну.

20:09 Вісім загиблих за добу. У Миколаєві російська ракета влучила в казарму, де спали військові

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що крилата ракета РФ Калібр влучила у військову частину, де спали солдати. Загинули вісім людей, вісім зникли безвісти, 19 поранені.

20:04 Пам’ятка архітектури: росіяни зруйнували будівлю Харківського апеляційного суду

Росіяни завдали удару по майдану Небесної Сотні в Харкові. Серйозно постраждала будівля Харківського апеляційного суду — пам’ятка архітектури початку 20 століття.

19:50 Третій раунд переговорів Україна — РФ закінчився

«Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені», — повідомив учасник переговорів, радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

19:48 Бойко визнав агресію РФ проти України, але відмовився казати «Путін — ху*ло».

19:26 ЄС погодився розглянути заявку України

В ЄС погодилися розглянути заявку України на вступ. Також депутати погодилися розглянути заявки на вступ Грузії та Молдови.

19:18 Керівництво армії РФ дало вказівку стріляти по цивільних

Про це на допиті розповів один із полонених російських військових.

19:16 В Ірландії водій вантажівки на знак протесту проти війни в Україні протаранив ворота посольства РФ

19:14 У Київській області 4000 осіб потребують евакуації

«На жаль, на окупованих територіях поблизу Києва — Макаров, Гостомель, та інші - … досі залишається трохи більше 4000 людей», — повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час національного телемарафону.

19:02 Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Російські війська, які блокують евакуацію мирних жителів із міст, що перебувають у зонах активних бойових дій, фактично взяли в заручники понад 2 тис. іноземних студентів українських вишів, заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Індія — 659 студентів, Китай — 160, Туреччина — 144, Нігерія — 400 студентів. Серед студентів є громадяни Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію. Загалом 2046 іноземних студентів із 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли у Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні саме через російські обстріли», — написала Верещук у Facebook.

«Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію», — наголосила вона.

146 тис. іноземних студентів, зокрема 20 тис. з Індії, залишили Україну від початку повномасштабної агресії РФ, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



18:54 Останній великий аудитор оголосив про вихід з Росії

Компанія Deloitte останньою з «великої четвірки» консалтингових фірм заявила про припинення роботи в Росії та Білорусі.

Раніше звідти пішли KPMG, PwC і Ernst & Young.

18:44 США розмірковують над пом’якшенням санкцій проти Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти — CNN

Адміністрація президента США Джо Байден розмірковує над пом’якшенням санкцій проти Венесуели для того, щоб країна могла видобувати більше нафти та продавати її на міжнародному ринку, повідомляє CNN із посиланням на обізнаного з цим питанням співрозмовника.



18:41 ЗСУ під Прилуками розгромили колону ворожих бензовозів

18:32 Патріарх РПЦ Кирило: війна йде, бо на Донбасі не хочуть гей-парадів

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило у проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві 6 березня, у день, коли православні християни відзначають Прощену неділю, висловився про війну РФ в Україні. Прямим текстом він не підтримав російське вторгнення, проте навів «аргументи» на його обґрунтування.

Кирило заявив, що нинішня ситуація, яку він назвав «практично початком воєнних дій», пов’язана з тим, що деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі - очевидно, маються на увазі російські терористичні угруповання «ДНР» і «ЛНР» на території українських Донецької та Луганської областей.

За словами Кирила, там «існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу». Головним тестом на «перепустку» у світ «надлишкового споживання, світ видимої «свободи», тобто, очевидно, у західний світ, патріарх назвав проведення «гей-параду».

18:22 Оперативна інформація станом на 18.00 від Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об'єднані сили — у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.

На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.

Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.

Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.

18:11 Канада впроваджує санкції проти 10 росіян через ситуацію в Україні

Серед тих, хто потрапив під санкції - прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Костянтин Ернст та олігарх Олег Дерипаска.

18:09 СБУ запустила офіційний бот для збору даних про злочини Росії

Служба безпеки України запустила новий сервіс — офіційний бот @russian_war_tribunal_bot для збору даних про воєнні злочини, скоєні РФ.



18:06 Уряд сформував пакет рішень для підтримки українського бізнесу під час війни

звільнити від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його завершення.

звільнити підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, інших озброєних формувань ( зокрема, територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави.

відкласти сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити

відстрочення використання РРО для фізичних осіб-підприємців.

уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також буде встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

17:59 Ситуація у Сумській області станом на 16:00

В наслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство Лебединський хлібзавод, АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.

У місті працюють аварійні бригади обленерго.

У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.



7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

17:50 Україна підтримала створення Трибуналу з розгляду російських злочинів

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підтримав ініціативу міжнародної спільноти створити спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України. Про це повідомляється у Facebook МЗС України.

17:46 Російські окупанти стріляли по мирним протестувальникам у Чаплинці Херсонської області

Чи є загиблі або поранені, не повідомляється.

17:40 СБУ відкрила провадження щодо пілотів російського винищувача, збитого над Харковом



Управління Служби безпеки України в Харківській області відкрило кримінальне провадження щодо льотчика та штурмана російського винищувача, збитого українськими військовими 6 березня під час чергової атаки на мирні квартали Харкова.

«Слідчі СБУ встановили, що екіпаж у складі льотчика Максима Криштопи та штурмана Олега Норіна в період із 24 лютого до 6 березня здійснював бомбардування житлових кварталів із метою знищення мирного населення. Для атак вони використовували некеровані півтонні бомби», — повідомляється на офіційній сторінці УСБУ у Харківській області у Facebook.

У спецслужбі зазначають, що льотчика було затримано після катапультування, штурмана буде затримано найближчим часом. Їх обох обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110 КК України), а також порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 438 КК України).

17:35 РФ з реактивних систем залпового вогню обстріляла бронетанковий завод у Харкові, одна людина постраждала

Як повідомили в поліції, внаслідок обстрілу дістав поранення робітник підприємства, його госпіталізували. Зруйновано й отримали значні пошкодження корпуси цехів.

Крім того, на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства впав літак збройних сил РФ.

Будівлі підприємства були пошкоджені. Загиблих і поранених на місці не виявлено.

17:26 ЗСУ контролюють 70% території Ірпеня Київської області

Про це в телеефірі Україна 24 заявив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

«Ірпінь тримається і її можна порівняти з Донецьким аеропортом, а захисників міста — з «кіборгами», — сказав Маркушин.

Він нагадав, що відтепер щоранку о 10 годині відбувається евакуація жителів міста автобусом через Романівський міст.

17:25 Російські офіцери викидують свої документи й намагаються втекти через Чернігівщину

«Офіцери однієї з „найсильніших армій світу“ такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування Північ викидують документи і тікають в свою нєпобєдімую страну. Настав час наших єгерів та партизанів. Ми добре всі пам’ятаємо, що Чернігівщина край партизанської слави», — ідеться в повідомленні Оперативного командування Північ.



17:25 У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку

Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто, — озброєних військ РФ», — сказав він.

Федоров також зазначив, що ні міська влада, ні будь-які органи державної влади не можуть контролювати контент.

17:23 Карта продовольчих магазинів, що працюють у столиці, включена до застосунку Київ Цифровий

Інформація про магазини, що працюють, також доступна за посиланням.

17:19 Ситуація біля Києва залишається важкою, спостерігається гуманітарна криза

Звіт МВС станом на 7 березня:

Надважка ситуація залишається у Бучі, Ірпені та Дмитрівці, що на Бучанщині. Тривають бої, спостерігається гуманітарна криза. Під час обстрілу Макарова пошкоджені школа, дитсадок, хлібзавод та житлові будинки.

На Фастівщині близько 5 години ранку ворог за допомогою ГРАДів обстріляв частину Ясногородки. Також авіаудар здійснено у центр Бишева. Пошкоджена будівля аптеки.

У Броварах та на Фастівщині поліція затримала мародерів, які обкрадали приватні будинки.

У селах Мокрець та Заворичі Броварського району активно пересувається ворожа техніка. У Перемозі Баришівської ТГ ведеться бій.

На Вишгородщині продовжується евакуація населення.

На Білоцерківщині, Обухівщині, Бориспільщині ситуація контрольована.

17:10 Десять людей загинули внаслідок авіаудару на Київщині

Як повідомили у ДСНС, сьогодні у місті Макарів Київської області під час авіаудару снаряд потрапив на територію держпідприємства Макарівський хлібозавод (не експлуатується).

З-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб.

За попередньою інформацією всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.

17:07 Переговори Україна — РФ тривають

Фото: МЗС Білорусі

17:04 Єдина Росія запропонувала націоналізувати виробництва компаній, що йдуть із РФ

Про це заявив секретар генради партії Андрій Турчак.

«Захід розв’язав проти Росії санкційну війну, в яку включилися не лише уряди, а й приватні компанії… Захід цей крайній, але ударів у спину ми не зазнаємо, а наших людей — захистимо. Це справжня війна, і вже не проти Росії загалом, а проти громадян. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу», — сказав він.

16:55 Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не достойні потрапити до себе на батьківщину і бути похованими по-людськи. Разом з тим, Кабінетом Міністрів України було розроблено і затверджено покроковий порядок здійснення їх передачі», — сказала вона.

16:43 Літак, яким користувався Янукович в Україні, приземлився в Білорусі — ЗМІ

З Москви до Мінська прилетів приватний літак Dassault Falcon 900С з бортовим номером RA-09617, яким користувався експрезидент-втікач Віктор Янукович. Про це повідомляє Радіо Свобода та Українська правда з посиланням на поінформовані джерела в авіагалузі.

16:42 Розгром російських військ під Лебедином Сумської області

5 російських танків, 152 мм САУ Мста-С, РСЗВ БМ-27 Ураган захоплено, 1 танк знищено.

16:39 Низка країн ЄС проти того, щоб цього тижня дати Україні статус кандидата на вступ — ЗМІ



Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів повідомляє, що Німеччина, Нідерланди та інші спочатку хочуть, щоб Єврокомісія спочатку висловила свою думку щодо готовності України до процесу набуття членства, перш ніж приймати політичне рішення.

16:37 Єврокомісія завтра представить план ЄС щодо відмови від російських нафти та газу

«Завтра Єврокомісія внесе пропозиції щодо того, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



16:33 Протести у захопленому РФ Токмаку

У місті Токмак Запорізької області мирні жителі вийшли на мітинг проти російських окупантів і не дають знімати українську символіку з адмінбудівель.

16:28 Захоплено третій російський Панцир

Українські військові захопили третій російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир.



16:17 Переговори Україна — РФ розпочнуться з хвилини на хвилину



16:16 У зоні Придністров'я групи російських військ перебувають у підвищеній бойовій готовності

Нині на Бессарабському напрямку російські військові активних дій не проводять, однак у зоні Придністров'я вони перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

16:03 У бою з окупантами під Києвом загинув колишній нардеп



У бою з російськими окупантами в районі Пущі Водиці загинув народний депутат України VIII скликання від ВО Свобода Олександр Марченко.

16:02 Зеленський не залишить Київ — ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію іноземних ЗМІ про замахи на главу держави Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення Росії та заявив, що той точно не залишить Київ.

В інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній Подоляк сказав:

«Зеленський — це людина, яка точно не залишить свою країну та Київ, він досить у хорошому сенсі відчайдушний, не боїться. Він вважає, що має бути в серці країни».

16:00 Росія готова припинити війну, лише якщо Україна виконає список умов

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова припинити війну в Україні, лише якщо Київ складе зброю, закріпить нейтралітет у Конституції, визнає Крим російською територією і визнає «ЛНР» і «ДНР» незалежними.

15:48 Японський автовиробник Nissan оголосив про зупинку свого заводу в Санкт-Петербурзі

Це станеться найближчими днями, повідомили у компанії.

15:42 Українські мобільні оператори запускають національний роумінг

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell домовились про запуск національного роумінгу в Україні.

«Абоненти можуть перемикатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора», — пише Інтерфакс з посиланням на спільне повідомлення.

15:42 Російські окупанти формують ресурси для оточення Дніпра

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів. На думку окупантів, це може створити умови економічного придушення українського спротиву, додав Данілов.

15:45 На Київщині збили російський гелікоптер

У небі над містом Вишгород Київської області збито російський гелікоптер. Про це повідомили Сухопутні війська, опублікувавши відповідне фото.

15:40 З Ірпеня за сьогодні евакуювали близько 2 тисяч осіб, зокрема 200 дітей

Як повідомили у МВС, люди виходили з міста пішки, а потім сідали в автобуси, які чекали їх в житловому масиві Романівка. Евакуйованих доставляли на Центральний залізничний вокзал в Києві.

15:37 В Сумській області затримали 14 окупантів

Як повідомили у Нацполіції, серед затриманих були водії, навідники та командувач їх групи.

17:35 Акція протесту у Мелітополі 7 березня



15:34 Головком ЗСУ закликав жителів окупованих територій долучитися до руху спротиву загарбникам

«Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху спротиву. У вас є зброя, боєприпаси та мотивація. Захистіть рідну домівку», — написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

15:33 Один із найбільших шведських банків Skandinaviska Enskilda Banken, SEB має намір продати свої російські активи.

Про це йдеться у пресрелізі банку.

15:30 Полк Нацгвардії розгромив російську 2-гу танкову роту 102-го полку 150-ї мотострілецької дивізії та роту російських десантників під Маріуполем.

Це сталося ще 6 березня. Подробиці та фото навів журналіст Юрій Бутусов.

15:26 Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо геноциду

Україна домагається ухвали суду, щоб Росія «негайно зупинила військові операції», розпочаті Москвою 24 лютого, «заявленою метою яких РФ назвала запобігання геноциду» у районах Луганської та Донецької областей, де підтримувані Росією сили воюють з урядовими військами з 2014 року.

15:19 МОЗ закликало фармацевтів повернутися на робочі місця

«Держава на сьогодні вкрай потребує ваших знань та вмінь. Тому закликаємо вас звернутися до аптечних закладів, що розміщені за місцем вашого перебування, і тимчасово вийти на роботу до цих закладів. Це ваш внесок у перемогу над агресором!» — повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з наказом МОЗ, в аптеках також зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів.

Наразі МОЗ працює над створенням каналу (телефонна лінія), де HR-фахівці надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів та асистентів, уточнюється у пресрелізі.

15:10 Подоляк про російську армію: Варвари, які не вміють воювати, але чудово вміють убивати мирних громадян

15:09 Заявку на членство України в ЄС обговорять найближчими днями

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявка України на членство в ЄС обговорюватиметься найближчими днями.

15:07 Українська прокуратура запустила процедуру міжнародного розшуку російського співака Баскова



Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про початок процедури оголошення в міжнародний розшук російського співака Миколи Баскова, який пропагував війну РФ в Україні.

«Миколо Вікторовичу Баскове. З цього дня ваш процесуальний статус на території держави Україна — підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви скоїли злочин, покарання за яке передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт», — написала Венедіктова у Facebook.

Як пояснила генпрокурорка, у практичній площині це означає запуск процедури міжнародного розшуку.

«У найближчому майбутньому вас затримають правоохоронні органи тієї країни, кордон якої ви перетнете», — додала Венедіктова, звертаючись до російського співака.

15:03 Євросоюз завершує підготовку нового пакету санкцій проти Росії - Bloomberg

Країни Євросоюзу завершують підготовку нового пакету санкцій проти Росії. Він може бути оголошений вже у вівторок, 8 березня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Новий пакет може включати:

обмеження доступу до європейських портів,

санкції проти кораблів,

розширення списку санкцій проти фізосіб,

нові обмеження на доступ до технологій для оборонної сфери.

15:01 Хай живе Чебурнет? Що відомо про відключення Росії від глобальної мережі Інтернет



Днями залишки інформаційного простору Росії підірвала новина — інтернет закривається.



Звучить безглуздо і абсурдно, але такі реалії путінського правління. Недавні блокування ЗМІ, посилення відповідальності за антивоєнні висловлювання, як і за саме слово «війна» застосовно до подій в Україні — все це дозволяє припустити будь-що. Навіть відключення від глобальної мережі країни, яка намагається знову зайняти 1/6 частину суші.

НВ Техно зібрав усю інформацію про можливе закриття інтернету в Росії.

14:53 Понад мільйон людей виїхали з України лише до Польщі

Прикордонна служба Польщі повідомляє, що з 24 лютого до їхньої країни виїхало 1 млн 67 тис. людей. Про це служба повідомила у своєму Twitter.

Найбільше людей перетнуло кордон вчора, 6 березня: «Учора офіцери оформили рекордні 142,3 тис. мандрівників з України» — повідомляє Прикордонна служба Польщі.

14:50 Окупанти завдали удару по морському порту Ольвія

Російські окупанти завдали удару по морському порту Ольвія, що знаходиться в Миколаївській області. Постраждалих немає. Про це повідомило у Facebook Міністерство інфраструктури.

Зазначено, що територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії QTerminals Olvia.

14:44 На територію Харківського державного авіаційного підприємства впав російський військовий літак

Про це 7 березня повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, ворожий літак збройних сил РФ впав на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства близько 8:50.

Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено.

14:37 Дезертирство серед окупантів стає масовим — СБУ показала свідчення полоненого росіянина

Служба безпеки України оприлюднила розповідь полоненого російського техніка, головним завданням якого було вивезення несправних боємашин РФ з української території.

Він здійснив декілька «ходок» із Криму в Херсонську та Миколаївську області і бачив масштаби дезертирства. «Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає», — зізнається полонений окупант.

За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: «Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку».

14:25 ЗСУ взяли під контроль Миколаївський міжнародний аеропорт — голова ОДА

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, повідомив про те, що українські військові взяли під контроль місцевий аеропорт.

«Аеропорт наш. Вибили їх, зараз позбираємо їх по околицях, по лісах», — розповів Кім.

14:16 «Можливість опрацьовується»: в МЗС України прокоментували інформацію про зустріч Лаврова з Кулебою за посередництва Туреччини

Можливість зустрічі голови МЗС України Дмитра Кулеби та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Анталії опрацьовується. Про це заявив УНІАН речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи можливість зустрічі двох міністрів у Туреччині.

«Можливість такої зустрічі опрацьовується», — зазначив Ніколенко.

Раніше представники МЗС Туреччини та Росії окремо заявили, що зустріч Лаврова і Кулеби може відбутися 10 березня на полях Анталійського дипломатичного форуму у тристоронньому форматі, за участі міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

14:10 Перші бійці Міжнародного легіону вже виконують бойові завдання в Україні

Створений спеціальний підрозділ Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вже розпочав виконання бойових завдань із протидії російській агресії.



«Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою світу визначає право націй та країн на свободу та самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера та Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення», — зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони України бригадний генерал Кирило Буданов.



На сьогодні стати до лав Міжнародного легіону виявили бажання добровольці та ветерани із 52 країн світу. Їхня кількість уже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу.

14:01 Меру Одеси та очільнику Одеської обласної військової адміністрації надходять погрози розправи



13:52 Росія і Туреччина анонсували зустріч Лаврова і Кулеби в Антальї за посередництва турецьких дипломатів. Підтверджень від України поки немає

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова окремо заявили, що на полях Анталійського дипломатичного форуму (орієнтовно 10 березня) може відбутися зустріч Сергія Лаврова і Дмитра Кулеби, міністрів закордонних справ Росії та України.

«Міністри закордонних справ Росії та України підтвердили готовність провести зустріч в Анталії. Зустріч пройде у тристоронньому форматі [за участі самого Чавушоглу] на дипломатичному форумі», — зазначив сьогодні Чавушоглу на пресконференції в Анкарі.

Офіційних підтверджень такої інформації від МЗС України чи інших представників Києва поки не було. Однак раніше Дмитро Кулеба висловлював свою готовність до такої зустрічі за низки умов: «Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними і це буде вписуватися в загальну рамку переговорного процесу, то, звичайно, я не відмовлятимуся», — сказав Кулеба 5 березня.

13:42 За 11 днів втрати Росії в Україні перевищили втрати за дві чеченських війни — Геращенко

Радник голови МЗС Антон Геращенко нагадав, що після 11 днів війни втрати РФ в Україні склали понад 11 тис. осіб (ще 25 тис. поранені, за даними Геращенка).

«Чому цифра 11 000 вбитих російських окупантів знакова? Справа в тому, що це більше, ніж РФ втратила своїх солдатів за першу і другу чеченські війни», — доводить Геращенко.

Він нагадав, що перша Чеченська війна тривала з грудня 1994 до серпня 1996 року. А після завершення війни у ​​штабі Об'єднаного угруповання федеральних сил наводилася така статистика:

загиблих — 4103

полонених/зниклих безвісти/дезертирів — 1231

поранених — 19 794

Друга Чеченська війна: серпень 1999 — квітень 2009, тривала 10 років. Підсумкові втрати російських силових відомств (МО, МВС, ФСБ) у Чечні за заявами офіційних осіб оцінювалися близько 6000 осіб загиблими.

«Разом за дві війни на Північному Кавказі силові структури РФ втратили — 11 334 людини вбитими. Тобто стільки ж, скільки за 11 днів війни проти мирної України», — підсумував Геращенко.

13:37 На спецрахунок НБУ надійшло понад 10 млрд грн на підтримку української армії та гуманітарну допомогу



Станом на 7 березня на спецрахунок Національного банку перераховано 10,2 млрд грн в еквіваленті для допомоги українській армії.

Національний банк з цих коштів перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, Міноборони — 4,3 млрд грн, Нацполіції - 1,65 млрд грн, Нацгвардії - 950 млн грн, Держприкордонної служби — 420 млн грн.

13:30 В Енергодарі простилися з загиблими військовими, які боронили Запорізьку АЕС від російських окупантів

Тисячі мешканців Енергодару у понеділок, 7 березня, прийшли попрощатися з військовими, які загинули захищаючи ЗАЕС від російських загарбників.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



В останню путь сьогодні проводжають штаб-сержанта військової частини 3042 Євгена Уколова та Михайла Фролікова, які героїчно боронили Запорізьку АЕС та загинули під час обстрілів.

Раніше повідомлялось, що під час штурму Запорізької атомної станції загинули троє нацгвардійців: Євген Уколов, Михайло Фроліков, Юрій Квач.

13:20 Переговори розпочнуться о 16:00: в Офісі президента підтвердили третій раунд перемовин з РФ сьогодні

«Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація — без змін», — анонсував нові переговори з російською делегацією радник голови ОП Михайло Подоляк. Він також опублікував фото біля гелікоптера, яким українська делегація, ймовірно, дістається місця переговорів.

13:14 В Україні скасували пробне ЗНО 19 та 26 березня

В Україні через напад Росії скасували пробне Зовнішнє незалежне оцінювання-2022 19 та 26 березня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти,

«Ми впевнені, що незабаром настане мир, тоді ми зможемо визначитися з тим, як і коли проводитимуться освітні оцінювання», — резюмували в УЦОЯО.

13:01 Російський генерал, який наказував бомбити Харків, родом з Харківщини — Венедіктова

«Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуїві (це Харківська обл). Працюємо. Гаага», — написала сьогодні Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Фейсбук.

За даними ЗМІ та показів одного з полонених російських пілотів, йдеться про генерал-майора Олега Маковецького.

12:55 З Ірпеня (Київська область) триває евакуація

Людей переводять під розтрощеним мостом, повідомляє Суспільне. За дві години з міста вийшло до двох тисяч людей.

12:50 Під Києвом тривають запеклі бої, столиця стоятиме — Кличко



За словами мера Києва, «з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь», де окупанти цілеспрямовано вбивають мирних мешканців.



«У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємося доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста. Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, або — за сигналу тривоги — в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися!» — запевнив Кличко.

12:30 Маразм міцнів, і танки наші швидкі. 10 найбільш ідіотських новин у російських ЗМІ за час війни

Влада російського диктатора Володимира Путіна тримається на залякуванні та брехні. Про це говорили давно, але масштаби абсурду стали зрозумілими з моменту вторгнення Росії в Україну.

З недавніх пір на території РФ було заблоковано або припинили роботу з міркувань безпеки безліч ЗМІ. Йдеться про російські опозиційні Дождь, Радіо Свобода, Медуза, а також про місцеві служби Deutsche Welle, ВВС, CBS, CNN, Bloomberg. НВ Техно зібрав найабсурдніші заголовки з путінських ЗМІ.

12:12 Росія використовує на своїй техніці нацистські позначки — Резніков

«Російські окупанти з нацистськими знаками. „Z“, які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенгаузен розміщувалася станція Z, де коїлися масові вбивства. В ній був спеціальний пристрій для стрільби у спину, газова камера. Ось що це таке „русскій мір“», — написав Резніков.

12:05 Війна Росії проти України: у Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочинаються слухання у справі про звинувачення у геноциді

У понеділок, 7 березня, у Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді на тлі повномасштабного вторгнення.

Як повідомили в МЗС України, українська делегація представляє у Міжнародному суді ООН правову позицію у справі проти Росії відповідно до Конвенції від 1948 року щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього.



11:56 «Хай Росію нагодує війна»: нове звернення Володимира Зеленського із вимогами посилення санкцій — головні тези



Президент України Володимир Зеленський 7 березня звернувся до українців з новими словами та ідеями підтримки і розповів про ситуацію в країні. Головні тези його промови:

Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу — і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми .

. Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет . Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Бойкот імпорту в Росію. Хай війна їх нагодує. Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче.

. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Бойкот імпорту в Росію. Хай війна їх нагодує. Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Успіх української армії. Воля українського народу. Принциповість міжнародних санкцій. Ось шлях до миру .

. Вночі окупанти вдарили по Миколаєву . Прямо по житловим районам. З реактивної артилерії. Били по Харкову . Спальні райони мирного міста. Били по іншим містам України. Жодного воєнного сенсу. Просто терор.

. Прямо по житловим районам. З реактивної артилерії. Били по . Спальні райони мирного міста. Били по іншим містам України. Жодного воєнного сенсу. Просто терор. Тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших міст та містечок, селищ, які окупанту вдалось захопити. Тимчасово.

та багатьох інших міст та містечок, селищ, які окупанту вдалось захопити. Тимчасово. Ворог втомлений . Деморалізований. Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було. Боягузство. Згоду на рабство.

. Деморалізований. Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було. Боягузство. Згоду на рабство. Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною?

Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу країну . Створений спеціальний пакет допомоги. Бізнесу та працівникам. ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших захисних формувань. В тому числі тероборони. Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це — на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

. Створений спеціальний пакет допомоги. Бізнесу та працівникам. ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших захисних формувань. В тому числі тероборони. Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це — після його завершення. Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакету допомоги.

для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакету допомоги. Я вдячний усім власникам і керівникам підприємств , які продовжують працювати і виконують зобовʼязання перед працівниками. Платити зарплату людям — навіть якщо компанія не працює, як раніше — це захищати Україну.

, які продовжують працювати і виконують зобовʼязання перед працівниками. Платити зарплату людям — навіть якщо компанія не працює, як раніше — це захищати Україну. Проіндексовані пенсії - вже у людей . Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути.



. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути. Українці! Нас мільйони. А це мільйони способів боротися за своє майбутнє. За наш національний прапор. Жовто-блакитний, не триколор. Чого ми ніколи не робили під цим прапором — не нападали на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали мирних людей інших народів.

За наш національний прапор. Жовто-блакитний, не триколор. Чого ми ніколи не робили під цим прапором — не нападали на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали мирних людей інших народів. Ми і терор — це різні всесвіти. Тому на нашому прапорі немає крові. Немає і ніколи не буде чорних плям. Немає і ніколи не буде жодних свастик. Український прапор — це земля. Мирна, родюча, золота і без танків. Це небо — мирне, чисте, блакитне і без ракет. Так було. І так буде.

11:47 За ніч українські військові знищили не менше 30 вертольотів окупантів на Херсонщині

Командування морської піхоти доповіло про знищення понад трьох десятків ворожих вертольотів на аеродромі Чорнобаївка біля Херсону, де окупанти розмістили свій авіапарк.

«Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави. Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка», — пише Командування морської піхоти у своєму Facebook.



Окрім того, на підступах до Миколаєва вчора було знищено 3 колони ворога, а українські військові захопили велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, та сім гаубиць Д-20.



11:26 Третій раунд переговорів РФ та України: російська делегація вилетіла до Білорусі

Російська делегація вилетіла до Білорусі на третій раунд переговорів РФ та України, запланований на понеділок, 7 березня. Про це повідомляють російські державні ЗМІ.

Росія та Україна після початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави провели два етапи переговорів на території Білорусі - 28 лютого та 4 березня. Третій раунд переговорів заплановано на понеділок, 7 березня.



11:15 "Росія маніпулює". Верещук пояснила, яких гуманітарних коридорів вимагає Україна і чому варіанти РФ неприйнятні

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала російську владу припинити маніпуляції життям мирного населення України та відкрити гуманітарні коридори для евакуації громадян та доставки гумдопомоги до заблокованих окупантами районів та міст.

Реагуючи на озвучену в РФ інформацію про нібито відкриття гумкоридорів для евакуації українців на територію Білорусі та Росії, Верещук сказала: «Вранці з’явилася інформація, що РФ нібито „в гуманних цілях“ відкриває гуманітарні коридори і режим припинення вогню починається з 10 ранку. Це неприйнятний варіант відкриття коридорів». Верещук висловила надію на те, що президент Франції Емманюель Макрон розуміє, що Росія у власних цілях використовує його ім'я та наміри допомогти українцям.

«Ми направили (в РФ) своє бачення того, як маємо виглядати гуманітарні коридори і ми готові відкрити такі коридори з 10:00 сьогоднішнього дня», — наголосила міністр.



Україна наполягає на таких варіантах — вимагаючи також забезпечити режим тиші:

Маріуполь — Портовське — Мангуш — Нікольське — Республіка — Розовка — Кам’янка — Пологи — Орехів — Запоріжжя.

Покровськ — Волноваха — Валяр’янівка — Новоандріївка — Кирилівка — Угледар — Покровськ.

Суми — Голубовка — Вільшане — Недригайлі - Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Ізюм — Грушуваха — Панютине — Лозова.

Балаклея — Гусарівка — Первомайське.

Із сіл Ліпци та Стрілеча Харківської області - Циркуни — окружна дорога Мерепа.

Харків з подальшим виїздом потягом до Львову, Ужгороду та Івано-Франківську.

Раніше Міноборони РФ оголосило про нібито відкриття з 10:00 у понеділок «гуманітарних коридорів у Києві, Харкові, Сумах та Маріуполі» — для евакуації населення на територію РФ та Білорусі. Москва заявила, що такі «коридори» роблять, нібито «на прохання Макрона до Путіна».



10:55 Військові Нацгвардії затримали пілота збитого в Харкові винищувача, він обстрілював Ізюм та Балаклію

У ніч проти 7 березня військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота російського винищувача, який збили у Харкові напередодні.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, затриманим виявився заступник командира авіаційного полку Гешток Максим Сергійович. Полк дислокується у Воронежі.



«Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював три вильоти між Ізюмом та Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази», — зазначив він.

10:42 Наслідки вчорашнього обстрілу аеропорту Вінниці: 9 загиблих

Станом на 7:00 ранку 7 березня рятувальники ДСНС дістали з-під завалів споруд на території аеропорту Вінниця, який окупанти обстріляли вчора, 15 осіб. З них 9 загиблих (5 цивільних, 4 військових). Пошукові роботи тривають.

Також продовжуються пошуки людини під завалами на території аеропорту поблизу с. Гавришівка Вінницького району, по якому ворог також завдав удару 6 березня.

10:24 Ворог втратив понад 11 тис. осіб, майже 300 танків і 1 тис. інших бойових бронемашин — оновлені дані Генштабу ЗСУ

Від початку вторгнення сумарні втрати російських окупантів склали, за даними Генштабу ЗСУ:

особового складу — понад 11 000 осіб,

танків — 290 од,

бойових броньованих машин — 999 од,

артилерійських систем — 117 од,

РСЗВ 50 од,

засоби ППО — 23 од,

літаків — 46 од,

гелікоптерів — 68 од,

автомобільної техніки — 454 од,

кораблі /катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

10:16 Військовий рекорд. Вартість газу в Європі перевищила $2900 за тисячу кубів

Спотова ціна газу в Європі 7 березня встановила новий історичний рекорд — понад $2900 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані торгів на біржі ICE Futures, 7 березня, ціна найближчого, квітневого, ф’ючерсу на найбільшому європейському хабі TTF зросла з рівня $2300 до $2900 за тисячу кубів до 9:50 за київським часом.



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У ці важкі для всіх нас дні ми зазнали чисельних кібератак, але нас це не спиняє. Ми працюємо 24/7 попри всі перешкоди агресора.

10:05 «Ми їм навалюємо, місто обороняється, все добре» — голова Миколаївської ОДА про ситуацію в Миколаєві після обстрілів

Вранці 7 березня окупанти здійснили масований обстріл житлових масивів Миколаєва зі Смерчів. Однак місто тримає оборону, запевнив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.



«Навалюють добре, ми їм теж навалюємо. Все гаразд, не переживайте, місто обороняється. Зараз ворог уб'ється об стіну. Все бачимо, все працює, немає часу розповідати, сидимо у підвалах — цивільне населення. Військові працюють: чітко, красиво та спокійно. Не хвилюйтеся, ми тут, працюємо», — сказав Кім у новому відео.

09:48 Як працює метро в Києві: офіційний розклад від КМДА

У київському метрополітені працюють лише окремі станції, орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

09:40 У Запорізькій області окупанти розстріляли працівників Укрпошти, які розвозили пенсії

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Злочин було скоєно в суботу 5 березня. Російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто Укрпошти та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка.

Працівники Укопошти розвозили пенсії та пошту через населені пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.

«По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього», — розповів Старух.

09:28 Російські війська не досягли цілей і мінімально просунулися за вихідні — розвідка Великої Британії

Розвідка Міноборони Великої Британії у своєму новому зведенні зі підсумками 6 березня повідомила, що за вихідні російські війська мінімально просунулися в Україні.

«Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день», — йдеться в повідомленні.

09:19 Українські військові знищили російський корабель у Чорному морі



Українські військові знищили черговий корабель Російської Федерації.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



«У ворога втрати, а наші молодці», — додав він.

09:17 В Україні заблокували канал Шарія на YouTube

Канал проросійського блогера Анатолія Шарія на YouTube заблокували в Україні. Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також зазначив, що Ольга Шарій і їхній канал Дубль теж заблоковані.

09:10 Окупанти намагаються сконцентрувати сили для нової хвилі атак: головні тези нового звернення Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков вранці 7 березня оприлюднив нове звернення до українців, розповівши про ситуацію на фронтах.

Головні тези:

Інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася через величезні втрати, які поніс ворог.

через величезні втрати, які поніс ворог. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу — на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч .

та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу — на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Російські війська скрізь отримають . Маріуполь намагаються задушити місто-герой гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори.

намагаються задушити місто-герой гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Російські терористи не тримають слово, обстрілюють житлові квартали, мирних людей під час евакуації.

обстрілюють житлові квартали, мирних людей під час евакуації. Ми використовуємо кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону . Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць.

. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць. Понад 140 тисяч українців, переважно — чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони.

Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони. Вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті.

і захищати світ від російських нацистів на українському фронті. Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів — це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім того, За останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів.

— це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім того, За останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів. Ми «перехоплюємо» у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО.

для армій країн НАТО. Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини .



увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців та . Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні сили .

від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські . Ми кожного дня втрачаємо наших людей. Пам’ятаємо кожного і помстимося за усіх .



. Наша найбільша перевага над ворогом — у згуртованості українського суспільства. У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення.

у згуртованості українського суспільства. У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення. Їх більше, це правда. Вони переважають на морі та в повітрі. Поки що. Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів.

Вони переважають на морі та в повітрі. Поки що. Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів. Але в українського народу зовсім інша внутрішня мотивація . На порядок вища стійкість. На землі ми це вже довели.

. На порядок вища стійкість. На землі ми це вже довели. Ми повернемо усі тимчасово захоплені міста та села. Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно.

09:00 Окупанти застрелили голову Гостомельської громади

Російські окупанти застрелили Юрія Приліпка, голову Гостомельської громади, повідомляє Держтомельська сільрада.



«Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Приліпко загинув, роздаючи хліб голодним та ліки хворим, втішаючи тих, хто в горі та тішить зневірених. За це його разом із побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорі застрелили окупанти», — йдеться у повідомленні у телеграм.

08:50 Україна виграла четверте золото Паралімпіади-2022!

Його здобула харків'янка Оксана Шишкова на 15-кілометровій дистанції у лижних перегонах. Для Шишкової - це друге «золото» Ігор-2022 у Пекіні, повідомляє Суспільне.

08:32 Жителі Харкова можуть отримати гуманітарну допомогу у 16 відділеннях Нової пошти

Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, додавши карту відділень.

«Уже на 16 відділеннях Нової пошти видають гуманітарну допомогу», — написав він



Він зазначив, що кожного дня обласний логістичний штаб отримує десятки тон допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгівельних мереж.



08:14 Зруйновані житлові будинки, освітні та медичні заклади, 8 загиблих: рятувальники розповіли про наслідки повітряного бомбардування та обстрілів Харкова і області



Внаслідок нового масованого авіабомбардування Харкова ввечері 6 березня (о 19:15) були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.

Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, а внаслідок серії обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель (вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька).

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Під завалами виявили тіла 8 загиблих. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

07:56 Били зі Смерчів. ДСНС показала наслідки ранкового обстрілу Миколаєва

За даними рятувальників, окупанти здійснили масований обстріл житлових масивів Миколаєва зі Смерчів близько 7 ранку понеділка, 7 березня.

Виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ Зоря-Машпроект).

Після обстрілу працівники ДСНС виявили численні вибухо-небезпечні предмети в житловому секторі, масштаби руйнування встановлюються на кількість постраждалих встановлюються.

07:40 МЗС Японії закликало своїх громадян не їздити до Росії

МЗС Японії підвищило рівень небезпеки Росії до третього з чотирьох. Найвищий четвертий рівень передбачає негайну евакуацію з країни.

07:30 Аеродроми Білорусі використовують для авіаударів по Україні, ворог поширює у соцмережах фальсифіковані пости для дискредитації ЗСУ — нове зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про оборонні зусилля України у війні проти Росії і тактику ворога станом на 06:00 понеділка, 7 березня:

Противник продовжує наступальну операцію проти України.

З початку доби російські окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

для нанесення авіаударів по Україні. Окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права: здійснюють обстріли цивільного населення, «зелених коридорів», беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

здійснюють обстріли цивільного населення, «зелених коридорів», беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок. Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників.

для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. У соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, нібито створеного від першої особи — такі фальсифіковані пости негативно висвітлюють діяльність Збройних Сил України.

ворог продовжує розповсюдження контенту, нібито створеного від першої особи — такі фальсифіковані пости негативно висвітлюють діяльність Збройних Сил України. Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.

07:19 Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 млн, зокрема на зарплати і пенсії

«Велика Британія виділяє додаткові $100 млн безпосередньо до державного бюджету України для пом’якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим та незаконним вторгненням Росії», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ці гроші можуть бути використані для підтримки заробітної плати у бюджетному секторі, а також підтримки систем соціального захисту та пенсій для українського народу. Грант буде надано через Світовий банк.



07:00 Зранку 7 березня окупанти обстріляли Харків, Миколаїв і і передмістя Херсона

В усіх містах під обстріл потрапили житлові квартали. Миколаїв обстріляли із систем залпового вогню.

06:37 Через атаки російських військ 34 українських лікарні зупинили роботу — Ляшко

Російські окупанти порушують усі правила введення війни, здійснюючи обстріли по українських лікарням.

У деяких зруйновано будинки, у деяких перебито інженерні мережі, немає водопостачання, електропостачання, деякі взагалі вже не зможуть працювати.

06:33 Папа римський закликав зупинити війну в Україні: Ллються ріки крові та сліз

Папа римський Франциск під час традиційної недільної молитви 6 березня закликав негайно зупинити війну в Україні, яку розпочала Росія. Понтифік підкреслив, що те, що відбувається, — не «спеціальна військова операція», як наполягає офіційна Москва.

«В Україні ллються ріки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та нещастя», — сказав Папа римський, звертаючись до пастви, яка зібралася на площі Святого Петра у Ватикані.



Понтифік також закликав негайно створити гуманітарні коридори.

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