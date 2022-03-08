Россия задействовала уже почти 100% боевой мощи, накопленной на границах Украины — Пентагон 8 марта, 00:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ориентировочно уничтожили или повредили 2000 единиц техники оккупантов (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Оккупанты РФ развернули в Украине уже почти 100% своей боевой мощи, которую стягивала к границам для полномасштабного вторжения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона.

Он рассказал, что Россия запустила по Украине уже более 625 ракет. По словам собеседника телеканала, несмотря на то, что воздушное пространство над Украиной до сих пор остается спорным вопросом, по оценкам США, президент Владимир Зеленский имеет в наличии «подавляющее большинство своих самолетов», а также вооружение «земля-воздух» для его защиты.

Накануне в Пентагоне заявили, что РФ ввела в Украину 95% своих военных сил и средств, которые наращивала возле границ до начала вторжения.

8 марта — 13-й день полномасштабной войны с Россией, которая началась с ее вторжения в Украину 24 февраля. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли ориентировочно более 11 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

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