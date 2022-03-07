«Пусть война их накормит». Зеленский подчеркнул необходимость новых санкций против России, в частности нефтяного эмбарго 7 марта, 12:44 Цей матеріал також доступний українською Зеленский отметил необходимость введения новых санкций против России (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении в понедельник, 7 марта, отметил необходимость введения новых санкций против России, в частности отказ от российской нефти, поскольку РФ продолжает вторжение в Украину и не отказалась от своих планов.

Президент отметил, что «нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет».

«И именно на нашей земле решается — станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира и слышу, что они соглашаются. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья — своей помощью», — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что за последние сутки он говорил с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, главой итальянского правительства Марио Драги, президентом Франции Эмануэлем Макроном и премьер-министром Индии Моди.

«Получил очень важные сигналы. Которые, я уверен, усилят Украину. Наши тезисы в разговорах с партнерами совершенно логичны. Справедливые. Честные. Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и мира. Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу», — отметил президент.

Кроме отказа от российской нефти Зеленский считает необходимым бойкот импорта в Россию.

«Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться. Надо быть нравственными. И государствам, и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность», — сказал президент Украины.

«Успех украинской армии. Свобода украинского народа. Принципиальность международных санкций. Вот путь к миру», — подчеркнул глава государства.

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