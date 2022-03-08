Из них 3 тысячи — американцы. 20 тысяч иностранцев готовы воевать против российских оккупантов в Украине 8 марта, 01:26 Цей матеріал також доступний українською Более 3 тыс. американцев подали заявки на вступление в Иностранный легион Украины (Фото:pixabay/pexels)

20 тысяч иностранных добровольцев намерены воевать с Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.



Как сообщили НВ в Офисе президента Украины, именно столько заявок подали зарубежные добровольцы по состоянию на 6 марта.

По данным посольства Украины в США, уже более 3 тысяч американцев подали заявки на вступление в Иностранный легион. Среди них есть и ветераны вооруженных сил.

Сообщалось, что при главном управлении разведки Минобороны создали отдельное спецподразделение Интернационального легиона, военные которого уже начали выполнять боевые задачи в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее появилась информация, что помочь Украине бороться с оккупантами готовы даже ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Президент Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Он будет состоять из иностранцев, желающих принять участие в отражении российской агрессии.



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