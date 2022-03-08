Песков, братья Ротенберги, ЧВК Вагнер. Япония расширила санкции против России и Беларуси

8 марта, 05:23
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Министерство иностранных дел Японии объявило во вторник о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, против которых вводятся санкции.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список включены 20 россиян и две российские компании, в частности пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко и братья Ротенберги, а также Агентство интернет-исследований и ЧВК Вагнер.

Также Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.

В белорусский санкционный список внесли еще 12 физических лиц и 10 юридических.

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В начале марта Япония ввела санкции против руководства Кремля из-за войны против Украины. Под санкции, в частности, попали президент РФ Владимир Путин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против страны. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против страны. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Россия Япония Дмитрий Песков Алишер Усманов Санкции Запада Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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