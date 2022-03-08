В Литве поддержали создание специального трибунала для агрессии России в отношении Украины 8 марта, 05:45 Цей матеріал також доступний українською Жалимас: Призываем правительство создать специальный трибунал (Фото:Dainius Žalimas / Facebook)

Экс-председатель Конституционного суда Литвы, один из консультантов поправок в Конституцию Украины Дайнюс Жалимас, поддержал инициативу о создании специального международного трибунала за агрессию России и Беларуси против Украины.

Жалимас подчеркнул, что необходимо тщательно расследовать действия агрессора, поскольку они угрожают основам существования международного сообщества. «Для этого нужен специальный международный трибунал», — написал он в Facebook.

По его словам, нападение России на Украину вызвало в Литве много разговоров об этом шаге, там предлагают вместе с мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу по созданию специального трибунала за агрессию против Украины.

Жалимас напомнил, что инициаторами создания такого трибунала являются представители Украинской ассоциации международного права совместно с британскими юристами. Авторы проекта взяли за основу специальный трибунал, разработанный в 1942 году, в свое время ставший основой для Нюрнбергского трибунала.

Напомним, ранее Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения России к ответственности. Речь идет о делах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и другие.

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