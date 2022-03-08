В Литве поддержали создание специального трибунала для агрессии России в отношении Украины

8 марта, 05:45
Цей матеріал також доступний українською
Жалимас: Призываем правительство создать специальный трибунал (Фото:Dainius Žalimas / Facebook)

Жалимас: Призываем правительство создать специальный трибунал (Фото:Dainius Žalimas / Facebook)

Экс-председатель Конституционного суда Литвы, один из консультантов поправок в Конституцию Украины Дайнюс Жалимас, поддержал инициативу о создании специального международного трибунала за агрессию России и Беларуси против Украины.

Жалимас подчеркнул, что необходимо тщательно расследовать действия агрессора, поскольку они угрожают основам существования международного сообщества. «Для этого нужен специальный международный трибунал», — написал он в Facebook.

По его словам, нападение России на Украину вызвало в Литве много разговоров об этом шаге, там предлагают вместе с мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу по созданию специального трибунала за агрессию против Украины.

Жалимас напомнил, что инициаторами создания такого трибунала являются представители Украинской ассоциации международного права совместно с британскими юристами. Авторы проекта взяли за основу специальный трибунал, разработанный в 1942 году, в свое время ставший основой для Нюрнбергского трибунала.

Напомним, ранее Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения России к ответственности. Речь идет о делах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и другие.

Читайте также:
12-е сутки войны с РФ — хроника. Переговоры завершились «небольшим позитивом», суд в Гааге начал слушания против России
Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Международный трибунал Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ