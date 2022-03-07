В России предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка 7 марта, 20:18 Цей матеріал також доступний українською Единая Россия (Фото:Единая Россия)

В правящей партии России предложили национализировать производственные мощности иностранных компаний, которые объявляют о закрытии производств.

Андрей Турчак, секретарь Генерального совета Партии Единая Россия, предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые объявляют о закрытии производств в РФ.

«Такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство», — считает Турчак.

По его словам, запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. В качестве примеров он упомянул Valio и Paulig (обе Финляндия), а также Fazer.

«Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих», — отметил он.

О приостановке поставок и инвестиций в Россию уже заявили производители пива Carlsberg и Heineken, спортивной одежды Nike, Аdidas и Puma, автопроизводители и многие другие.

НВ Бизнес собирает информацию об иностранных компаниях, которые уже заявили о приостановке деятельности в Российской Федерации после ее вторжения на территорию Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.