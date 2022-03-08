Против пропагандистов и военачальников. Австралия объявила о введении новых санкций против России 8 марта, 05:25 Цей матеріал також доступний українською Марис Пейн: «Мы вытесним Россию из наших экономик» (Фото:Steven Siewert)

Австралия объявила о введении санкций в отношении большего числа российских граждан из-за начатой Россией войны в Украине.

Новый раунд мер направлен на наказание лиц, распространяющих пропаганду и дезинформацию. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что этот шаг признает «коварную тактику» и ее мощное воздействие в конфликте, сообщает The Sydney Morning Herald.

«Вторжение России в Украину сопровождалось широкомасштабной кампанией дезинформации как внутри России, так и на международном уровне, — сказала она. — К несчастью для России, президент Путин закрыл независимые голоса и запер обычных россиян в мире, характеризующемся ложью и дезинформацией».

Новые санкции будут применены к 10 лицам, которые поощряли враждебное отношение к Украине и продвигали прокремлевскую пропаганду в попытке узаконить вторжение. В то же время Пейн не назвала имена этих людей.

Новый раунд санкций также вводит целевые финансовые санкции против Вооруженных сил России, в том числе против еще шести высокопоставленных военачальников и фактически запрещает экспорт товаров из Австралии для российских военных.

«Австралия и партнеры продолжат выставлять счета России за вопиющую, незаконную и совершенно неоправданную войну на Украине, — сказала Пейн. — Вместе с партнерами мы вытесним Россию из наших экономик, поставок и эфира».

«Мы вновь призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины», — подытожила она.

Напомним, 28 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о принятии решения о санкциях против президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства страны-агрессора за вторжение России в Украину

8 марта — тринадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину.



Третий раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации в Беларуси закончился «небольшим позитивом» для улучшения логистики гуманитарных коридоров, но прекращение огня, политический блок и безопасность продолжат обсуждать позже.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.