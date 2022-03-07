Россия использует на своей технике нацистские знаки — Резников 7 марта, 12:07 Цей матеріал також доступний українською Российский боевик в Донецкой области, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter, что РФ использует на своей технике нацистские знаки «Z».

«Российские оккупанты с нацистскими знаками. „Z“, которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что это такое "русский мир"», — написал Резников.

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