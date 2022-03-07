Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной — Зеленский

7 марта, 11:54
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Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров Украины усилить противовоздушную оборону нашего государства (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров Украины усилить противовоздушную оборону нашего государства (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении в понедельник, 7 марта, призвал западных партнеров Украины обезопасить воздушное пространство и закрыть небо над Украиной или усилить противовоздушную оборону украинских сил.

«Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать — человечность победит. Как можно быстрее», — подчеркнул Зеленский.

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Уже 12-й день Россия ведет войну против Украины. Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО пока что не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение бесполётной зоны над Украиной могло бы привести к полномасштабной войне в Европе и вовлечь еще больше стран, поэтому войска НАТО не будут вовлечены в конфликт ни на земле, ни в воздухе.

Также пока отсутствует решение западных стран по поводу предоставления Украине истребителей.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   НАТО Воздушное пространство ПВО Помощь Запада Владимир Зеленский Война России против Украины

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