Канада вводит санкции против 10 россиян из-за войны в Украине: среди них Песков, Дерипаска, Соловьев и Симоньян 7 марта, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Канада вводит санкции против 10 россиян (Фото:REUTERS / Blair Gable)

Канада вводит санкции против десяти физических лиц из РФ в связи с войной России против Украины.



Об этом заявил в понедельник, 7 марта, канадский премьер Джастин Трюдо, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении десяти физических лиц, причастных к этому неоправданному вторжению. Среди них — бывшие и действующие чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», — заявил Трюдо во время пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и премьером Нидерландов Марком Рютте.

Трюдо не назвал людей, против которых вводятся ограничительные меры.

Согласно данным на сайте канадского правительства, под санкции попали: спикер Путина Дмитрий Песков, российские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Константин Эрнст, олигарх Олег Дерипаска, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, а также Виктор Гаврилов и Дмитрий Иванов.

Канадский премьер уточнил, что эти меры — дополнение к ранее введенным санкциям, в частности, пошлины на импорт российских и белорусских товаров.

В конце февраля Канада ввела санкции против российского диктатора Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



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