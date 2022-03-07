Третий раунд переговоров РФ и Украины начнется сегодня в 16:00 7 марта, 13:20 Цей матеріал також доступний українською Россия и Украина проведут третий раунд переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

Третий раунд переговоров РФ и Украины в Беларуси начнется в понедельник, 7 марта, в 16.00 по киевскому времени. Состав делегаций остается прежним.

Об этом сообщил член украинской переговорной делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация — без изменений», — написал Подоляк в Twitter, поделившись фото с вертолетом на фоне, вероятно, перед отправкой на переговоры или недалеко от места их проведения в Беларуси.

Ранее российские госСМИ сообщили, что российская делегация прибыла на место переговоров.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. Третий раунд переговоров намечен на понедельник, 7 марта.

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