Папа римский призвал остановить войну в Украине: Льются реки крови и слез

7 марта, 06:33
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Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск во время традиционной воскресной молитвы 6 марта призвал немедленно остановить войну в Украине, которую развязала Россия. При этом понтифик подчеркнул, что происходящее — не «специальная военная операция», как настаивает официальная Москва.

«В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушения и несчастье», — сказал Папа римский, обращаясь к пастве, которая собралась на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик также призвал к миру и незамедлительно создать гуманитарные коридоры.

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«Потребность в гуманитарной помощи растет с каждым часом, — сказал Папа римский. — Война — это безумие, пожалуйста, остановитесь».

Сразу после вторжения России в Украину Франциск лично приехал к послу РФ и призвало становить войну. Этот шаг эксперты назвали беспрецедентным, поскольку понтифик ранее никогда не нарушал подобным образом протокол.

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Теги:   Папа римский Война России против Украины

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