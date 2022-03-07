Российские войска не достигли целей и минимально продвинулись за выходные — разведка Великобритании 7 марта, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Разведка Минобороны Великобритании в Twitter сообщила, что за выходные российские войска минимально продвинулись в Украине.

«Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Отмечено, что за прошедшие сутки продолжались удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю.

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