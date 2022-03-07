Российские войска не достигли целей и минимально продвинулись за выходные — разведка Великобритании

7 марта, 08:58
Цей матеріал також доступний українською
Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Разведка Минобороны Великобритании в Twitter сообщила, что за выходные российские войска минимально продвинулись в Украине.

«Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Отмечено, что за прошедшие сутки продолжались удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю.

Читайте также:
12-е сутки войны с РФ — хроника. Переговоры завершились «небольшим позитивом», суд в Гааге начал слушания против России
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500598902042542080
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ