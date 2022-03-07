Некоторые страны ЕС против предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в блок на этой неделе — Bloomberg

7 марта, 18:02
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Флаг Европейского Союза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Флаг Европейского Союза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Несколько стран Европейского Союза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

В частности, речь идет о Германии и Нидерландах. Страны хотят, чтобы сначала исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем принимать политическое решение, рассказали собеседники Bloomberg.

По словам одного из дипломатов, некоторые страны хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, начатой Россией, «а не на процессе, который может длиться как минимум десятилетие».

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7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Вслед за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Евросоюз Нидерланды Германия Украина-ЕС ЕС

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