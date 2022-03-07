Еврокомиссия завтра представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа — фон дер Ляен

7 марта, 16:37
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Еврокомиссия разрабатывает план по отказу от российских нефти и газа (Фото:Kenzo Tribouillard / Pool via REUTERS)

Еврокомиссия разрабатывает план по отказу от российских нефти и газа (Фото:Kenzo Tribouillard / Pool via REUTERS)

Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа.

Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - написала фон дер Ляен.

По ее словам, это значит:

  • Диверсификация поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ
  • Пополнение силы ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии
  • Повышение энергоэффективности
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Она добавила, что Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите потребителей и бизнеса.

"Мы должны более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", - написала политик.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1500780798747852801
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Газ Евросоюз Еврокомиссия Нефть Российский газ Российская нефть Урсула фон дер Ляйен ЕС

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