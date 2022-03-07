Еврокомиссия завтра представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа — фон дер Ляен
Еврокомиссия разрабатывает план по отказу от российских нефти и газа (Фото:Kenzo Tribouillard / Pool via REUTERS)
Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа.
Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - написала фон дер Ляен.
По ее словам, это значит:
- Диверсификация поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ
- Пополнение силы ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии
- Повышение энергоэффективности
Она добавила, что Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите потребителей и бизнеса.
"Мы должны более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", - написала политик.
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