Еврокомиссия завтра представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа — фон дер Ляен 7 марта, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Еврокомиссия разрабатывает план по отказу от российских нефти и газа (Фото:Kenzo Tribouillard / Pool via REUTERS)

Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа.



Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - написала фон дер Ляен.

По ее словам, это значит:

Диверсификация поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ

Пополнение силы ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии

Повышение энергоэффективности

Она добавила, что Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите потребителей и бизнеса.

"Мы должны более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", - написала политик.



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