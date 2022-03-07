Заявку на членство Украины в ЕС обсудят в ближайшие дни — глава Евросовета 7 марта, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Украины на членство в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

Обновлено в 19:15. Комитет постоянных представителей стран-членов запросил у Еврокомиссии вывод по поводу готовности Украины, Грузии и Молдовы к членству в ЕС.

7 марта президент Владимир Зеленский провел переговоры с Шарлем Мишелем. Последний написал в Twitter, что ЕС поддерживает усилия Украины по облегчению страданий людей, вызванных российской агрессией, и обеспечения ядерной безопасности.

«Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни», — заявил Мишель.

Зеленский заявил в Twitter, что обсудил с Мишелем угрозу ядерным объектам, обстрелы мирного населения и критической инфраструктуры, которые необходимо остановить. Также глава государства поднял вопрос членства Украины в ЕС.

Президент Украины ранее говорил, что Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС.

Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

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