Кулеба, Лавров и Чавушоглу 10 марта могут провести трехстороннюю встречу в Анталии

7 марта, 14:38
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10 марта в Анталии пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции (Фото:Коллаж НВ / фото REUTERS)

10 марта в Анталии пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции (Фото:Коллаж НВ / фото REUTERS)

В четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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«По инициативе Президента Эрдогана и благодаря нашим интенсивным дипломатическим усилиям министры иностранных дел [России] Сергей Лавров и [Украины] Дмитрий Кулеба решили встретиться с моим участием», — написал Чавушоглу в Twitter.

Встреча состоится на полях дипломатического форума в Анталии.

Чавушоглу выразил надежду, что этот шаг приведет к миру и стабильности.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1500798954379919362

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН заявил, что возможность встречи Кулебы и Лаврова в Анталии прорабатывается.

«Возможность такой встречи прорабатывается», — сказал Николенко.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Украина-Россия Турция Сергей Лавров Анталья Мевлют Чавушоглу Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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