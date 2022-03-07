Кулеба, Лавров и Чавушоглу 10 марта могут провести трехстороннюю встречу в Анталии 7 марта, 14:38 Цей матеріал також доступний українською 10 марта в Анталии пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции (Фото:Коллаж НВ / фото REUTERS)

В четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции.



Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«По инициативе Президента Эрдогана и благодаря нашим интенсивным дипломатическим усилиям министры иностранных дел [России] Сергей Лавров и [Украины] Дмитрий Кулеба решили встретиться с моим участием», — написал Чавушоглу в Twitter.

Встреча состоится на полях дипломатического форума в Анталии.



Чавушоглу выразил надежду, что этот шаг приведет к миру и стабильности.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН заявил, что возможность встречи Кулебы и Лаврова в Анталии прорабатывается.

«Возможность такой встречи прорабатывается», — сказал Николенко.

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