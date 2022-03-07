Война России против Украины: в Международном суде ООН начинаются слушания по делу об обвинениях в геноциде 7 марта, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает мирные украинские города (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

В понедельник, 7 марта, в Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде на фоне полномасштабного вторжения.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, украинская делегация представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

«Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Украина обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

Россия должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины

Россия должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

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По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты и юристы сейчас отстаивают не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок.

«Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры предосторожности: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия», — резюмировал он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

7 марта — 12-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

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