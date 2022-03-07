Великобритания выделит Украине дополнительные $100 млн

7 марта, 07:31
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Великобритания (Фото:ЭРА)

Великобритания (Фото:ЭРА)

Великобритания предоставит Украине дополнительные 100 миллионов долларов помощи для поддержки экономики.

Об этом идет речь на сайте правительства страны.

«Великобритания выделяет дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно для государственного бюджета Украины, чтобы смягчить финансовое давление, вызванное неспровоцированным и незаконным вторжением России», — говорится в сообщении.

Отмечено, что предоставленная помощь может быть использована для обеспечения заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки социальной защиты и выплат пенсий украинцам. Деньги выделят через Всемирный банк.

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Правительство Британии также призвало других доноров объединить свои ресурсы «для обеспечения эффективной и быстрой поддержки правительства и народа Украины».

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Кроме того, пресс-служба правительства Великобритании сообщает, что в понедельник премьер-министр Борис Джонсон встретится с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Помощь Украина

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