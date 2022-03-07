Из Москвы в Минск. Самолет, которым пользовался Янукович в Украине, приземлился в Беларуси — СМИ
Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)
Из Москвы в Минск прилетел частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617, которым пользовался беглый экс-президент Виктор Янукович. Об этом сообщают Радио Свобода и Украинская правда со ссылкой на информированные источники в авиасфере.
Как пишет УП, судя по предоставленной информации о перелетах борта Януковича, его самолет несколько раз в неделю летал по России, а затем приземлился в Беларуси. В понедельник, 7 марта, там начался третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.
Речь идет о таких маршрутах: Москва — Оренбург, Оренбург — Москва, Москва — Мурманск, Мурманск — Сочи, Сочи — Москва, Москва — Сочи, Сочи — Москва, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Москва и Москва — Минск.
Как пишет Радио Свобода со ссылкой на данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar, борт вылетел из аэропорта Внуково в Москве в 13:30 по киевскому времени и через час приземлился в аэропорту Минска.
2 марта УП со ссылкой на источники в разведке сообщила, что в тот день Янукович был в Минске. Также там заявили, что Кремль хочет сделать его «президентом Украины».
В ответ на это в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что любое упоминание фамилии Янукович как какой-то «возможности» еще раз показывает тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.
7 марта советник главы ОП призвал не верить фейкам с фамилиями лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, Виктора Януковича или других людей, которых якобы хотят назначить спецпредставителями по Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.