Коалиция стран создаст трибунал для привлечения России к ответственности за преступления против Украины — Кулеба 7 марта, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Мюнхене, Германия, 26 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Lukas Barth)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поддержал инициативу международного сообщества создать специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины. Об этом сказано в Facebook МИД Украины.

В ведомстве напомнили, что Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения агрессора к ответственности. Речь о делах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и других. В судах рассматриваются отдельные нарушения и преступления в ходе агрессии РФ, которые являются производными главного преступления — самой вооруженной агрессии России против Украины.

В МИД Украины заявили, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия был в прошлом веке. В январе 1942 года в Лондоне была подписана декларация, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала.

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«Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины. Участие в его создании примет коалиция государств. Украина проводит сбор всех доказательств, касающихся преступления агрессии против нее, и благодарна своим партнерам за готовность поддержать эту работу», — подчеркнул Кулеба.

В МИД также напомнили, что в феврале 2014 года Россия оккупировала Крым и развязала войну в Донецкой и Луганской областях, а 24 февраля 2022 года пошла на полномасштабное вторжение в Украину.

«[Российский диктатор Владимир Путин] публично отрицает право Украины и украинского народа на существование, что указывает на человеконенавистническую идеологию в основе преступления агрессии РФ», — сказано в сообщении.

7 марта в Международном суде в Гааге начались слушания по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину.

Также 39 стран обратились в Международный уголовный суд, чтобы ускорить расследование военных преступлений страны-агрессора. 3 марта команда Офиса Прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину.

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