МИД Японии призвал своих граждан не ездить в Россию 7 марта, 07:12 Цей матеріал також доступний українською Япония (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан не ездить в Россию вне зависимости от целей посещения.

Об этом сообщает Japan Times.

МИД Японии повысил уровень опасности России до третьего из четырех. Самый высокий четвертый уровень предполагает немедленную эвакуацию из страны.

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При этом ряд регионов России, граничащих с Украиной, ведомство отнесло к самому высокому, четвертому уровню опасности. По мнению японцев, в этих областях высокий риск ведения боевых действий, поэтому гражданам Японии настоятельно рекомендуется покинуть их.

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