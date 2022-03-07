Патриарх РПЦ Кирилл: война идет, потому что на Донбассе не хотят гей-парадов 7 марта, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Патриарх Кирилл связал войну России против Украины с гей-парадами на Донбассе (Фото:Патриарх Кирилл / Facebook)

Предстоятель Российской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощенное воскресенье, высказался о войне РФ в Украине. Прямым текстом он не поддержал российское вторжение, но привел «аргументы» на его обоснование.



Кирилл заявил, что нынешняя ситуация, которую он назвал «практически началом военных действий», связана с тем, что некоторые силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует на Донбассе — очевидно, имеются в виду российские террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» на территории украинских Донецкой и Луганской областей.

По словам Кирилла, там «существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагают претендующие на мировую власть». Главным тестом на «пропуск» в мир «избыточного потребления, мир видимой «свободы», то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение «гей-парада».

"Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность к самому могущественному миру", — сказал Кирилл, которого цитирует Радио Свобода.

По словам настоятеля российской православной церкви, «вокруг этой темы сегодня идет реальная война».

Глава РПЦ добавил, что православные «не могут не быть» со своими братьями на Донбассе, и призвал вместе с ними молиться за мир, вспомнив опять же Донбасс, а не всю Украину.

Как отмечает издание, у РПЦ — неоднозначное отношение к российскому вторжению в Украину. Ряд священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру; другие стоят на официальной позиции российских властей.

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий в первый день вторжения резко осудил его, назвав действия президента России Владимира Путина аналогом братоубийства. В ряде епархий УПЦ (МП) перестали при богослужениях упоминать патриарха Кирилла.

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