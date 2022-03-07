Третий раунд переговоров РФ и Украины: российская делегация вылетела в Беларусь 7 марта, 11:20 Цей матеріал також доступний українською На сегодняшний день запланирован третий раунд переговоров между РФ и Украиной (Фото:Maxim Guchek / BelTA / Handout via REUTERS)

Российская делегация вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров РФ и Украины, запланированный на понедельник, 7 марта.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

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Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. Третий раунд переговоров намечен на понедельник, 7 марта.



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