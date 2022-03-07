Россия не явилась в суд ООН на рассмотрение иска Украины о геноциде 7 марта, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Россия не явилась в суд ООН по делу о геноциде украинцев (Фото:UN)

В Международном суде в Гааге началось слушание по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину. Представители Москвы на заседание не явились.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд ООН открыл дело 7 марта.



Украина добивается определения суда, чтобы Россия «немедленно остановила военные операции», начатые Москвой 24 февраля, «заявленной целью которых РФ назвала предотвращение геноцида» в районах Луганской и Донецкой областей, где поддерживаемые Россией силы воюют с правительственными войсками с 2014 года.

Киев называет эти заявления сфабрикованным поводом, который российский диктатор России Владимир Путин использует для вторжения в Украину.

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В то же время, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что события, происходящие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подпадают под определение геноцида.



«Геноцид — это преступление, имеющее четкое определение, и использовать это определение следует в соответствии с международным правом. Я думаю, это не тот случай», — сказал Гутерриш.

Глава суда, американская судья Джоан Э. Донохью, заявила, что Россия сообщила трибуналу, что не намерена участвовать в устном судебном заседании, которое, как ожидается, продлится два дня.

Юридические аналитики говорят, что даже если суд удовлетворит запрос Украины, Россия вряд ли выполнит его и прекратит наступление, из-за которого уже более 1,5 миллиона украинцев вынуждены были бежать в соседние страны.



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