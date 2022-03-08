Помётом меньше. Оба канала российского пропагандиста Соловьева в YouTube заблокировали
Канал «Вечер с Владимиром Соловьевым» перестал работать (Фото:YouTube)
Оба YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали.
Вслед за каналом «Soloviev LIVE» также перестал работать на видеоплатформе и канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, поблагодарил YouTube за такое решение.
Примечательно, что в феврале 2021 года соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт этого же российского пропагандиста.
Ранее в санкционный список Евросоюза попали пропагандисты Петр Толстой, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, а также военные и чиновники.
Позже две виллы, принадлежащие подсанкционному Соловьему, арестовали на озере Комо в Италии.
Накануне Канада ввела санкции против 10 россиян из-за войны в Украине: среди них Песков, Дерипаска, Соловьев и Симоньян.
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