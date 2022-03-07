Изолировать Россию. США думают над смягчением санкций против Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти — CNN 7 марта, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото:Yuri Kabodnov/Reuters)

Администрация президента США Джо Байден размышляет над смягчением санкций против Венесуэлы для того, чтобы страна могла добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ознакомленного с этим вопросом собеседника.



По его словам, такой шаг будет направлен на сокращение глобальной зависимости от российской нефти на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и изоляцию страны-агрессора от одного из ее ключевых союзников в Южной Америке.

5 марта The New York Times сообщила, что американские чиновники отправились в Венесуэлу. Издание подчеркнуло: это был самый высокий визит представителей США в Каракас за последние годы, где они встретились с правительством диктатора Николаса Мадуро, заявили собеседники NYT.

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«Поскольку российская экономика разрушается, США пользуются возможностью продвигать свою повестку дня среди латиноамериканских автократий, которые могут начать рассматривать Путина как все более слабого союзника», — пишет газета.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Мадуро и закрыли свое посольство в Каракасе в 2019 году после обвинения авторитарного политика в фальсификации выборов. Администрация тогдашнего президента Дональда Трампа ввела санкции на экспорт венесуэльской нефти и против высокопоставленных чиновников страны, а также признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

После введенных ограничений Мадуро обратился за экономической и дипломатической помощью к России, Ирану и Китаю. Российские энергетические компании и банки сыграли важную роль в том, чтобы Венесуэла продолжала экспортировать нефть, несмотря на санкции, пишет NYT.



После полномасштабного вторжения РФ в Украину президент США Джо Байден заявил, что Штаты вместе с 30 странами работают над нефтяным эмбарго в отношении России. На новых санкционных ограничениях включительно с нефтяным эмбарго настаивает и президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 8 марта ЕК представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа.



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