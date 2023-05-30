«Война пришла на Рублевку». Элитные районы Москвы подверглись атаке беспилотников: что известно о последствиях — онлайн 30 мая, 12:22 Силовики возле одной из многоэтажек в Москве, которую задел беспилотник (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники: российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсесетях до этого сообщали, что дронов было более десятка.

Российские соцсети сегодня утром наводнили кадры пролета беспилотников над отдельными районами Москвы и Подмосковья (Истринский, Красногорский, Одинцовский), а также видео попыток российских систем ПВО сбить эти аппараты.

Видео дня

БПЛА были замечены в основном на юго-западе и западе Москвы, где расположены кварталы элитного жилья и находится знаменитая Рублевка (часть территории Одинцовского района Московской области, застроенная дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными поселками знаменитостей, резиденциями высших должностных лиц России).

По данным российских пропагандистских СМИ, известно, что беспилотники задели как минимум три многоэтажных высотки:

в Новой Москве по улице Атласова, 11,

на Ленинском проспекте, 92к1

на Профсоюзной улице, 98к6.

Мэр Москвы Сергей Собянин, не уточняя адресов, подтвердил что несколько зданий получили «незначительные повреждения» (в основном в квартирах разбиты стекла). По данным властей Москвы, в госпитализации никто из жителей не нуждался, двум людям медицинскую помощь оказали на месте. Жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы специальных служб.

Минобороны России заявило, что Москву атаковали «восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Там утверждают, что все они якобы были сбиты. Российский следственный комитет охарактеризовал инцидент как «факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве».

БПЛА атаковали Москву на фоне того, как Россия в ночь на 30 мая в третий раз за последние 24 часа нанесла удары по Киеву — это уже 17-я атака украинской столицы за май 2023 года. В ночь на 29 мая силы украинской ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей. Днем 29 мая россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все они были уничтожены. А во время ночной атаки 30 мая Киев атаковали более 20 дронов Shahed, обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах города, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два верхних этажа, погибла 33-летняя женщина, всего в Киеве в эту ночь были ранены девять человек.

NV следит за главными деталями и последствиями атаки БПЛА в Москве.

12:29 Российское издание Верстка опубликовало карту прилетов беспилотников в Подмосковье

Инфографика: Верстка via Telegram

Оно отмечает, что деревни Ромашково и Раздоры, в которых по версии депутата Госдумы Хинштейна сбили дроны, менее чем в 10 км от резиденции Путина в Ново-Огарево.



12:14 Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина

Это следует из предыдущего списка мест под Москвой, атаковавших дроны, опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном.

По его словам, беспилотник сбили над селом Роздоры, а атака дронов на Москву — это новая реальность, которую следует осознать.

Российская журналистка Фарида Рустамова заявила в Telegram, что резиденция Путина Ново-Огарево — в десяти минутах езды.

11:45 «Война пришла на Рублевку» — Борислав Береза об атаке беспилотников в Москве

Бывший нардеп обратил внимание, что в эпицентре атаки дронов оказался район имений путинской элиты.

11:40 «Мы не можем себе позволять эмоциональные ответы» — Фурса об атаке БПЛА по Москве

«Беспилотник в Москве? Какой должна быть месть Украины» — в своей новой колонке инвестбанкир Сергей Фурса рассуждает о том, насколько эффективным шагом являются атак, подобные налету беспилотников на Мосвку.



«У нас ограниченные ресурсы. И потому мы не можем себе позволять эмоциональные ответы. Мы должны быть злыми, сконцентрированными и рациональными. Мы не можем идти на прямой обмен ударами как боксеры, один из которых имеет слабую челюсть. И противник его может провоцировать на это. Провоцировать на эмоции. А беспилотник над Москвой — это об эмоциях. К сожалению», — считает Фурса.



11:37 Эра искусственного интеллекта. Подоляк иронично прокомментировал удар дронами по Москве и отверг причастность Украины



Во вторник, 30 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».

«Для нас это малоинтересное событие, но очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?», — сказал он в эфире Breakfast Show.

Подоляк также заявил, что Украина прямого отношения к атаке по Москве, «конечно же, не имеет».



11:25 «Почему столицу Украины россияне могут „кошмарить“, а жители Москвы отдыхают?» — в соцсетях напомнили о вчерашнем заявлении Кличко

Вчера вечером мэр Киева Виталий Кличко, комментируя два подряд массированных удара по Киеву (включая 11 ракет из комплексов Искандер), озвучил риторическое замечание о том, что каждому москвичу стоило бы почувствовать, «что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев уже почти полтора года».

11:10 «Фонд Ани Лорак»: россияне не поняли, почему Москву атакуют дроны, но в соцсетях им все доходчиво объяснили

Кто именно стоит за этой атакой, достоверно пока неизвестно, но у пользователей соцсетей уже есть свои соображения на этот счет.



10:00 «Продолжение следует». Как происходит «прощупывание московитской ПВО» — военный эксперт

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV рассказал о возможной цели налета беспилотников на российскую столицу.

«Оказывается, что в эту игру можно играть вдвоем. И это были только первая пристрелочная [операция]. И не 10, а 15 беспилотников, а это не 40 и не 50, как они запускают каждую ночь. Поэтому это просто прощупывание московитской ПВО. Думаю, что продолжение следует», — убежден Жирохов.

09:48 Минобороны России заявило, что Москву атаковали восемь беспилотников

Министерство обороны России отчиталось об атаке беспилотников «по объектам» в Москве во вторник утром, 30 мая, обвинив в ней Украину. Утверждают, что всего их было восемь и все «были поражены».



06:57 В Москве беспилотник врезался в многоэтажку, произошел взрыв — росСМИ

Отмечается, что взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на 25-м этаже на улице Атласова в Новой Москве.

