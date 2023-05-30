Принести войну в Россию. Ударами вглубь территории РФ Украина пытается показать, что война коснется всех граждан страны-агрессора — Купер 30 мая, 13:28 Атака дронов на жилой дом в Москве (Фото:REUTERS)

Все более частые и разнообразные атаки ВСУ вглубь российской территории Путин может использовать для развертывания ядерного оружия.

Украина в последние месяцы пытается принести войну как можно ближе к рядовым россиянам.

Об этом австрийский военный аналитик Том Купер сказал в эксклюзивном интервью NV.



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«Когда мы думаем обо всех ударах беспилотниками со стороны Украины по российским авиабазам, нефтеперерабатывающим заводам, складам горюче-смазочных материалов и складам боеприпасов в течение последних двух-трех месяцев, то становится очевидным, что Украина ищет способ принести войну к россиянам, заставить их увидеть: „Вы воюете, вы вторглись к нам, вы называете это специальной военной операцией, но эта война также коснется вас дома“. С этой точки зрения было очевидно, что Украина искала способы привести эту войну в Россию», — сказал Купер.



Все эти действия, а особенно рейд представителей РДК и легиона Свобода России в Белгород, по его мнению, могут нести и риски для Украины.



«Для нас такие причины могут показаться глупыми, но с точки зрения [Путина] такого рода операции угрожают выживанию его режима, самой системе Путина, — пояснил эксперт, — Это означает, что он может признать их угрозой для суверенитета РФ. И если он это сделает, то в российской Доктрине нацобороны есть четкие механизмы для развертывания ядерного оружия в случае угрозы для суверенитета и территориальной целостности РФ».



Украина ни разу официально не подтверждала причастность к атакам БПЛА на объекты на территории РФ. Последняя атака была осуществлена утром 30 мая на фоне непрекращающихся обстрелов Россией Киева. Российские пропагандисты заявили, что беспилотниками атаковали Москву. Один из БПЛА, по данным СМИ РФ, попал в верхние этажи жилого дома. Еще один дрон ударил в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что Украина прямого отношения к атаке по Москве, «конечно же, не имеет».

«Для нас это малоинтересное событие, но очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: «А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?» — сказал он.