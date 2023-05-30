«Эффект бабочки». Что изменит атака беспилотников на Москву — эксперт 30 мая, 14:10 NV Премиум Последствия атаки дронов на Москву (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсетях до этого сообщали, что дронов было больше десятка. А один из БПЛА сбили недалеко от резиденции Путина.

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Как может сработать «эффект бабочки» в России, в эфире Radio NV объяснил Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Алексей Мельник Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

Атаки беспилотников, которые произошли в самой Москве, очевидно, еще раз усилят один из факторов, который стимулирует Россию к проведению террористических действий, прежде всего по столице Украины. Это то, что сейчас надо снова показать после белгородского конфуза.

Надо снова показать российской публике, что будут ответные удары. По мнению Кремля, это должно было бы как-то успокоить российское население, особенно, когда это сейчас коснулось Москвы.