Истерика у марионетки. Кадыров предложил ввести военное положение в России после атаки беспилотников на Москву 30 мая, 18:41 Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров отреагировал на атаку дронов в Москве предложением о введении военного положения в России.

«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы», — написал он.

Кроме того, глава Чечни написал о «грядущей мести».

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«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО (так Кремль называет войну, которую развязал против Украины — ред.), что такое месть в полном смысле слова», — добавил он.

Кадыров уже предлагал ввести военное положение в стране после того, как в марте в Брянскую области зашли бойцы Русского добровольческого корпуса.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине «зеркальными действиями». Киев отрицает, что имеет к этому прямое отношение.



Инфографика: NV

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.