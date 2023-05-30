«Это повторится». Жители Москвы отреагировали на атаку дронами и допустили, что беспилотник летел на Кремль 30 мая, 13:23 Дым после удара дронами в Москве (Фото:Video? obtained? by? Reuters/via?REUTERS)

Житель Москвы, комментируя атаку беспилотников во вторник, 30 мая, заявил, что «хлопок» был «оглушительной силы», и допустил, что дрон летел на Кремль.

«Раздался просто оглушительной силы хлопок. Очень сильный. Больше похож на сильный удар грома. Естественно, я подумал, что это сработала ПВО», — сказал он Reuters.

По его словам, потом он увидел, что, судя по повреждениям дома, «это была не ПВО», а «однозначно что-то серьезней, поинтересней».

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«Естественно, что это повторится. Ребята, которые это делают, прямым текстом сказали, что будет и будет. Наиболее вероятно, что беспилотник летел не в этот дом, а в центр, либо в Минобороны, либо к Кремлю, так как видно, что он попал в самую верхушку здания случайно, просто в него вляпался», — сказал он.

Еще один житель заявил, что в 4.15−4.30 «очень сильный хлопок» «даже взрыв» был.

По словам другого жителя, работники, которые живут недалеко, от взрыва «чуть с кроватей не попадали».

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.