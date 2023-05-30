Беспилотник в Москве? Какой должна быть месть Украины 30 мая, 11:33

Особенно по сравнению с атаками на Киев

Это неэффективная месть. К сожалению, наших ресурсов не хватит, чтобы не давать спать всей Москве несколько ночей подряд. Обидно, но это факт. А один-два беспилотника ни на что не повлияют. Киевляне не дадут соврать.

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И поэтому месть нашим соседям, которые мешают спать, должна быть другой. Гибридная месть. Как в море. Где Украина не может идти лоб в лоб, крейсер на крейсер. Но может топить российские корабли. И можем ударить так, как сделали это над Кремлем — для унижения Путина. Для усиления разговоров о том, что царь — голый. А не копировать за россиянами их атаки.

Не в российских городах, а именно на поле боя. На фронте. И ответ там потенциально может спровоцировать в том числе хаос в российских городах. Они потом сами с этим справятся лучше. Надо просто их на это спровоцировать. И ничто не справится лучше, чем российское поражение на фронте.

У нас ограниченные ресурсы. И поэтому мы не можем себе позволять эмоциональные ответы. Мы должны быть злые, сконцентрированные и рациональные. Мы не можем идти на прямой обмен ударами как боксеры, один из которых имеет слабую челюсть. И противник его может провоцировать на это. Провоцировать на эмоции.

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А беспилотник над Москвой — это про эмоции. К сожалению.

Но, если бы мы выбирали, кого из российских военных преступников наказать именно сейчас, то это должна была бы быть глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Это был бы самый эффективный шаг. Потому что именно она делает для фронта и успехов в войне больше всего. Ни один российский генерал или спецслужащий не сравнится с ней. Она — это устойчивость российской системы. Она — ключ к шкафу, где смерть Кощеева. Она — разум этого зомби-монстра, который пытается затянуть нас с собой в могилу.

А еще она понимает, что творит. Она живет в реальном мире, а не верит во всемирные заговоры, биолаборатории и рептилоидов, которые пьют шампанское на вершине вулкана в Йеллоустоне. Она как раз хорошо отличает, где добро и где зло. И сознательно поддерживает зло. Делает его сильным. И поэтому она виновата гораздо больше, чем городские сумасшедшие а-ля Дугин.

Они запугивают нас и хотят, чтобы мы психовали и нервничали. Они забирают сон, чтобы забрать наш разум. Они концентрированно бьют по мирному городу, чтобы мы делали эмоциональные шаги. Хотим ли мы делать россиянам такие подарки?

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