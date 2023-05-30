США — об ударах БПЛА по Москве: Россия может закончить войну в любой момент

30 мая, 21:14
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Москву атаковали дроны (Фото:Maxim Shemetov/REUTERS)

Москву атаковали дроны (Фото:Maxim Shemetov/REUTERS)

Представитель Совета национальной безопасности США, после атаки беспилотниками по Москве 30 мая заявил, что Россия может закончить войну против Украины, выведя свои войска с ее территории, передает CNN.

«Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любой момент, выведя свои силы из Украины, вместо того, чтобы ежедневно осуществлять жестокие атаки на украинские города и население», — сказал он.

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Инфографика: NV

Кроме того, представитель отмечает, что Соединенные Штаты «не одобряют» ударов по территории России и сейчас собирают информацию об их происхождении.

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Также он заявил, что Вашингтон «сосредоточен на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории».

Во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники.

Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на Москву.

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При этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал атаку беспилотников на Москву «внутренними проблемами» РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что они «хотят вернуться к своим создателям».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Москва Беспилотники БПЛА Война России против Украины дроны в Москве

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