США — об ударах БПЛА по Москве: Россия может закончить войну в любой момент 30 мая, 21:14 Москву атаковали дроны (Фото:Maxim Shemetov/REUTERS)

Представитель Совета национальной безопасности США, после атаки беспилотниками по Москве 30 мая заявил, что Россия может закончить войну против Украины, выведя свои войска с ее территории, передает CNN.

«Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любой момент, выведя свои силы из Украины, вместо того, чтобы ежедневно осуществлять жестокие атаки на украинские города и население», — сказал он.

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Кроме того, представитель отмечает, что Соединенные Штаты «не одобряют» ударов по территории России и сейчас собирают информацию об их происхождении.

Также он заявил, что Вашингтон «сосредоточен на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории».

Во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники.

Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на Москву.

При этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал атаку беспилотников на Москву «внутренними проблемами» РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что они «хотят вернуться к своим создателям».

