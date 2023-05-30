Уничтожение Путина или провокация ядерки. Что на самом деле делают дроны в Москве — интервью NV 30 мая, 18:42 NV Премиум 30 мая неизвестные дроны ударили по столице страны-агрессора и ее элитному пригороду (Фото:REUTERS)

Утренняя атака дронов в самый центр России продемонстрировала: красных линий относительно того, что можно делать с РФ, уже не существует, считает политолог Владимир Фесенко.



Ответный удар, — так можно назвать то, что произошло в Москве и Подмосковье утром 30 мая. Тогда, после очередной ночной мощной атаки российских дронов на Киев, оказалось, что «в эту игру можно играть вдвоем»: неизвестные дроны ударили по столице страны-агрессора и ее элитному пригороду Рублевке. Российское минобороны назвало все это «террористической атакой» и официально заявило, что БПЛА было восемь, хотя сами же СМИ РФ называли цифры значительно больше. По данным пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома в Москве, разрушив фасад, еще один ударил в 24-этажный жилой дом в Новой Москве. Некоторые ресурсы сообщали о сбитии более 10 беспилотников в Подмосковье.

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Украинские официальные источники не признали, что атака была проведена силами ВСУ.

Как это событие повлияет на самих россиян, будет ли оно иметь полезный для Украины общественный эффект? Об этом NV поговорил с Владимиром Фесенко, политологом, директором Центра политических исследований Пента.

Что означает, по вашему мнению, атака дронов в направлении Москвы, и что должны чувствовать россияне, как это на них влияет?