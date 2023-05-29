Дневная атака РФ — онлайн. Над Киевом и областью сбили 11 баллистических и крылатых ракет, в двух регионах есть жертвы и раненые 29 мая, 13:56 Последствия российской атаки днем 29 мая в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Российские оккупанты через шесть часов после ночного массированного удара снова атаковали Киев в понедельник, 29 мая. Взрывы прогремели в нескольких районах столицы, предварительно, все цели сбили. В Воздушных силах заявили, что РФ могла использовать баллистические ракеты.



Воздушную тревогу в столице и области объявили в 11:09 — через пять минут раздались первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в центральных районах города и призвал киевлян быть в укрытиях. Киевская ОГА сообщила о ракетной угрозе в регионе. Вскоре воздушная тревога распространилась на области на западе Украины

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Так выглядело киевское метро во время воздушной тревоги. Также в Сети публикуют видео, на котором дети бегут в укрытия после первых взрывов в столице.



13:55 Над Киевской областью сбили все 11 баллистических и крылатых ракет, запущенных Россией

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13:54 В результате ракетной атаки на Киев погибших и серьезных повреждений не зафиксировано

13:43 Россияне нанесли ракетный удар, предварительно Искандером, по Ковшаровке Харьковской области, среди семи пострадавших — беременная женщина и трое детей

«Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и 10-летний ребенок. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод», — написал глава Харьовской ОВА Олег Синегубов в совем телеграм-канале.

По словам главы ОВА, в поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.



Он сообщил также, что обстрелу подверглась Глушковка, там ранена 60-летняя женщина.

Синегубов написал, что все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.



13:38 Подоляк возмутился тем, что «чиновники ОВА, мэры и инстаграм-блоггеры» публикуют информацию о российских ракетных атаках и их отражении

«По всей стране — воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов ектов атаки и др.», — подчеркнул он.

Советник главы ОП заявил, что «распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти — на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio».

13:20 Во время ракетной атаки РФ на Украину оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области: один человек погиб, еще девять ранены

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, противник атаковал Покровскую громаду.

Погибла женщина, среди раненых — 11-летний ребенок.



Разрушен частный жилой дом. Там возник пожар, его удалось оперативно потушить.



13:10 Шмыгаль заявил, что действия россиян ничем не отличаются от действий террористов

Так он прокомментировал две массированные атаки на Киев с начала суток, последняя из которых стала шестнадцатой только за май.

«россия целенаправленно терроризирует мирное население, пуская в ход все виды ракет и дронов. … Террор мирного населения не должен оставаться без внимания мирового сообщества. Действия россиян ничем не отличаются от террористов, а потому должны получить ответную реакцию. Государство-террорист должно понести ответственность за свои преступления», — подчеркнул премьер.

12:45 Полиция перекрыла проезжую часть из-за падения обломка российской ракеты

Задерживается движение троллейбусов №№ 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры — по проспекту Оболонскому и движение троллейбусов № 38 по улице Бойчука в направлении ст. м. Выдубичи, сообщили в КГГА.

12:36 Предварительно, все воздушные цели над Киевом уничтожили силы ПВО — КГВА



Это была 16-я атака на столицу с начала мая. Власти заявили об изменении тактики россиян: после длительных исключительно ночных атак удар совершили днем, когда большинство людей были на работе и на улицах.



«То есть рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения[…] По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены», — заявили в КгВА.



12:30 В Киевской области поврежден хозяйственный дом

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов показал последствия российской атаки. Спасатели потушили пожар, пострадавших нет.

12:23 Отбой воздушной тревоги в Киеве и других регионах

Фото: alerts.in.ua

12:18 В регионах на западе Украины отбой тревоги

В Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях отменили воздушную тревогу. Сейчас карта выглядит так:

Фото: Карта воздушных тревог

КГВА сообщила о промежуточных последствиях ракетной атаки РФ. По состоянию на 11.45 есть данные об обнаружении шести обломков ракет.

Оболонский район:

возле АЗС;

на дорожном покрытии с возгоранием;

на зеленой зоне.

Деснянский район:

на территории одного из парков.

Днепровский район:

на дорожном покрытии в разных местах.

Информацию о потерпевших уточняют.

Спасатели тушат обломок российской ракеты в Оболонском районе



Фото: КГВА

11:56. Россия бьет по Киеву баллистикой, предварительно, Искандерами

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Воздушная тревога была объявлена — и небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести удар. Это говорит о том, что применили ракеты, которые летят по баллистической траектории и прилетают довольно быстро. Предварительно, это были Искандеры. Они имеют различные модификации. Искандер-М — это баллистическая ракета, а есть Искандер-К — это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен — дадим позже», — заявил он.

Также, по словам Игната, есть вероятность, что были применены ракеты из комплексов С-300/С-400.



11:53 В Деснянском районе работает ПВО, сообщает Кличко

11:50 Обломки упали в Подольском районе в результате работы ПВО. Есть раненый

Такие предварительные данные сообщает КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализирован. Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего.

11:35 В Оболонском районе упал обломок ракеты

«Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается», — написал Кличко.



По его словам, есть информация о падении обломков ракет на проезжую часть дороги в Оболонском районе. Они загорелись, их тушат спасатели.



В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание, в Хмельницкой — ударили по военному объекту, вышли из строя пять летательных аппаратов.