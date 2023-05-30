«Так вам и надо!». Россияне неожиданно обрадовались ударам беспилотников по Москве

30 мая, 17:26
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Жители российской глубинки считают, что москвичи слишком зажрались (Фото:REUTERS)

Жители российской глубинки считают, что москвичи слишком зажрались (Фото:REUTERS)

После массированной атаки дронов-камикадзе на Москву 30 мая многие россияне неожиданно отреагировали на это радостными постами в соцсетях.

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Причиной этого стало то, что так называемый «глубинный народ», и ранее относившийся к жителям столицы с откровенной завистью и вместе с тем некоторой долей брезгливости, отделяя их от остальных граждан РФ, увидел для себя в этом налете некую «справедливость».

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Да и сами москвичи часто подпитывали подобное отношение к себе со стороны сограждан своим высокомерием и оторванностью от реалий российской действительности, чем еще больше вызывали презрение среди менее успешных и более консервативных слоев общества.

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На фоне всего этого сообщения об атаке на Рублевку с ее элитными коттеджами различной «знати» вызвали у огромного количества граждан РФ, особенно из граничащих с Украиной регионов, откровенное злорадство, спровоцировав у скандального кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева настоящий баттхерт.

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«Смотрю, что у многих наших комментаторов такая прям: „Вот, москвич сегодня узнал, что в стране идет война. Реакция бесценна…“ А че вы эту хреновню пишете? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Че вы так радуетесь? „Ах, Рублевка“. А там не русские люди живут?.. „Ах, Москва“. А что, все москвичи на смузи и фалафеле? Че вы так радуетесь?.. У нас уже не единая страна, не единый народ?.. Вы все больше начинаете уже на ЦИПсО работать, чем на родину… Приберите это свое: „Так вам и надо!“. Свое эго в ж*пу себе засуньте и о стране подумайте», — возмутился он целым валом подобных комментариев во время своего очередного человеконенавистнического эфира.

В то же время другой военный преступник, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с ним не согласен, и считает, что именно по Рублевке должны наноситься удары беспилотников-камикадзе, дабы проучить живущую там «элиту».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Беспилотники Россияне Российская пропаганда Владимир Соловьев Война России против Украины дроны-камикадзе

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