Бункерный дед угрожает Украине. Путин неожиданно быстро прокомментировал атаку БПЛА по Москве 30 мая, 16:55 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя атаку беспилотников на Москву, снова пригрозил Украине «зеркальными действиями». Киев заявлял, что не имеет к этому прямого отношения.

В комментарии российским пропагандистам Путин сказал, что это «попытки вызвать ответную реакцию РФ. Российский диктатор прокомментировал атаку беспилотников по Москве неожиданно оперативно — в день атаки.

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«Попытки вызвать ответную реакцию Россию. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать», — заявил Путин.

Он также соврал о том, что «власти Украины развязали террор против гражданского населения».

«Граждане Украины, которые сейчас слово не имеют, поскольку в Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны», — добавил Путин.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.