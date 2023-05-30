«Пускай ваши дома полыхают!». Истеричный Пригожин набросился на минобороны РФ из-за атаки дронов на Москву — аудио

30 мая, 14:43
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Пригожин пытается фокусировать гнев россиян на минобороны РФ (Фото:Скриншот видео Mensch_bleiben/Twitter)

Пригожин пытается фокусировать гнев россиян на минобороны РФ (Фото:Скриншот видео Mensch_bleiben/Twitter)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин решил оседлать волну возмущения россиян ударами беспилотников по Москве и ее окрестностям, чтобы в очередной раз дискредитировать минобороны РФ, показав себя «защитником простого народа».

В своем комментарии по поводу массированной атаки дронов-камикадзе во вторник, 30 мая, он возложил всю полноту ответственности за это на военное руководство страны, воздержавшись при этом от каких-либо выпадов в сторону Украины, очевидно пытаясь сфокусировать «праведный гнев» россиян на нужную ему цель.

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«Твари вонючие. Вы что творите? Вы, скоты, отрывайте свои сра*и из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь министерством обороны. Вы не сделали них*ра, чтобы наступать. Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву», — возмутился Пригожин.

При этом он откровенно возрадовался тому, что часть дронов атаковала элитные поселки российских власть имущих на Рублево-Успенском шоссе.

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«То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сра*и, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы. Этим паскудам», — резюмировал российский военный преступник, который уже явно готовится перехватить власть в РФ в случае падения нынешнего кремлевского режима.

https://twitter.com/wartranslated/status/1663476104450002944
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Минобороны РФ Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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