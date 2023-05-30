После атаки дронов в Москве выключили GPS, но не будут включать сирену — политолог Преображенский объяснил почему 30 мая, 19:23 Политолог Иван Преображенский считает, что сирены в Москве будут включать только в случае очень сильных обстрелов, чтобы избежать паники (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью NV объяснил, почему после атаки дронов в Москве выключили GPS, но сирену во время атак с воздуха в ближайшее время включать не начнут.

«В Москве практически перестанет работать GPS, который и так почти не работал. В центре города GPS вообще не работал после удара дронов по Кремлю (3 мая — ред.). Говорят, что у этого уже есть важное техническое последствие, которое все москвичи заметили, перестала нормально работать служба такси. Московские таксисты не знают города», — заявил Преображенский в интервью NV, связывая это со стремлением российских топ-чиновников «защищать свои дома, дачи и так далее».

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Через несколько часов после интервью российский Telegram-канал Mash действительно сообщил, что в Москве сбои в работе GPS после обстрела дронами, на что жалуются таксисты и обычные водители.

Политолог также выразил мнение, что сирену, предупреждающую о воздушной тревоге в Москве начнут включать только в крайнем случае.

«Я думаю, ее не будут включать до последнего момента, когда уж точно Москву будут обстреливать массово и всем, чем получится. Поскольку Кремлю важнее не количество жертв в 15-миллионном городе-муравейнике, а чтобы не было паники. Плюс-минус 100 человек вообще никто не заметит. Важнее, чтобы они могли скрыть от большей части населения сам факт удара по городу. Я уверен, что большая часть москвичей узнала о ночной атаке дронов только после обеда, а те, кто пользуются телевидением, узнают вечером, из новостей», — сказал он.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.

Кремль обвиняет в атаке Украину, однако в Украине причастности к ней не подтверждают.

МИД РФ уже пригрозил Киеву «самыми жесткими мерами», а российский диктатор Владимир Путин «зеркальными действиями».