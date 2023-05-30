«Дальше будет». Как происходит «прощупывание московитской ПВО» — военный эксперт 30 мая, 10:00 Взрыв, как сообщают в соцсетях, в Московской области (Фото:Скриншот из видео)

Военный эксперт Михаил Жирохов предполагает, что столицу России Москву 30 мая атаковали украинские беспилотники.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Оказывается, что в эту игру можно играть вдвоем. И это были только первая пристрелочная [операция]. И не 10, а 15 беспилотников, а это не 40 и не 50, как они запускают каждую ночь. Поэтому это просто прощупывание московитской ПВО. Думаю, что дальше будет», — убежден Жирохов.

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30 мая, Москву якобы атаковали беспилотники.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, а еще несколько долетели до Москвы.

В то же время в ночь на 30 мая Россия снова массированно атаковала Киев дронами. Это уже 17-й удар по столице за май и третий за последние 24 часа.