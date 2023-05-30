«Фонд Ани Лорак»: россияне не поняли, почему Москву атакуют дроны, но в соцсетях им все доходчиво объяснили
В соцсетях шутят, что атаку организовала певица-перебежчица Ани Лорак (Фото:Скриншот видео volnoriz/Twitter)
Во вторник, утром, 30 мая, Москва и ее окрестности подверглись массированной атаке беспилотников-камикадзе.
Кроме самой столицы оккупантов, дроны были замечены также в небе над Истринским, Красногорским и Одинцовским районах, в том числе над Рублевкой с ее элитными поселками российской «знати».
Кто именно стоит за этой атакой, достоверно пока неизвестно, но у пользователей соцсетей уже есть свои соображения на этот счет.
Некоторые считает, что ответственность за это несет «фонд мести Ани Лорак», которая таким образом пытается отмыть свою репутацию любительницы так называемого «русского мира».
А кое-кто уверен, что таким образом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на призыв мэра Киева Виталия Кличко после ряда массированных атак РФ на украинскую столицу начать наконец-то «бомбить» Москву.
При этом сам россияне, судя по их реакции на атаку, вообще не понимают, почему их кто-то атакует, и как такое вообще могло произойти в их стране, если РФ столь «великая и могучая».
В свою очередь в соцсетях россиянам все доходчиво объясняют, напоминая о бесчисленных военных преступлениях их армии в Украине, среди которых уничтожение целых городов и убийства тысяч мирных жителей.