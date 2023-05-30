«Фонд Ани Лорак»: россияне не поняли, почему Москву атакуют дроны, но в соцсетях им все доходчиво объяснили

30 мая, 11:07
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В соцсетях шутят, что атаку организовала певица-перебежчица Ани Лорак (Фото:Скриншот видео volnoriz/Twitter)

В соцсетях шутят, что атаку организовала певица-перебежчица Ани Лорак (Фото:Скриншот видео volnoriz/Twitter)

Во вторник, утром, 30 мая, Москва и ее окрестности подверглись массированной атаке беспилотников-камикадзе.

Кроме самой столицы оккупантов, дроны были замечены также в небе над Истринским, Красногорским и Одинцовским районах, в том числе над Рублевкой с ее элитными поселками российской «знати».

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Кто именно стоит за этой атакой, достоверно пока неизвестно, но у пользователей соцсетей уже есть свои соображения на этот счет.

Некоторые считает, что ответственность за это несет «фонд мести Ани Лорак», которая таким образом пытается отмыть свою репутацию любительницы так называемого «русского мира».

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

А кое-кто уверен, что таким образом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на призыв мэра Киева Виталия Кличко после ряда массированных атак РФ на украинскую столицу начать наконец-то «бомбить» Москву.

https://twitter.com/grntmedia/status/1663295945272958978
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

При этом сам россияне, судя по их реакции на атаку, вообще не понимают, почему их кто-то атакует, и как такое вообще могло произойти в их стране, если РФ столь «великая и могучая».

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Скриншот/Telegram
Фото: Скриншот/Telegram
Скриншот/Telegram
Фото: Скриншот/Telegram
Скриншот/Telegram
Фото: Скриншот/Telegram
Скриншот/Telegram
Фото: Скриншот/Telegram
Скриншот/Telegram
Фото: Скриншот/Telegram

В свою очередь в соцсетях россиянам все доходчиво объясняют, напоминая о бесчисленных военных преступлениях их армии в Украине, среди которых уничтожение целых городов и убийства тысяч мирных жителей.

https://twitter.com/sternenko/status/1663417830144974850
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/1234.6789ua/instagram
Фото: Скриншот/1234.6789ua/instagram
https://twitter.com/Irakli2022K/status/1663420595051085824
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Москва Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе

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