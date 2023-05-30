«Фонд Ани Лорак»: россияне не поняли, почему Москву атакуют дроны, но в соцсетях им все доходчиво объяснили 30 мая, 11:07 В соцсетях шутят, что атаку организовала певица-перебежчица Ани Лорак (Фото:Скриншот видео volnoriz/Twitter)

Во вторник, утром, 30 мая, Москва и ее окрестности подверглись массированной атаке беспилотников-камикадзе.

Кроме самой столицы оккупантов, дроны были замечены также в небе над Истринским, Красногорским и Одинцовским районах, в том числе над Рублевкой с ее элитными поселками российской «знати».

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Кто именно стоит за этой атакой, достоверно пока неизвестно, но у пользователей соцсетей уже есть свои соображения на этот счет.

Некоторые считает, что ответственность за это несет «фонд мести Ани Лорак», которая таким образом пытается отмыть свою репутацию любительницы так называемого «русского мира».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

А кое-кто уверен, что таким образом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на призыв мэра Киева Виталия Кличко после ряда массированных атак РФ на украинскую столицу начать наконец-то «бомбить» Москву.

Фото: Скриншот/Twitter

При этом сам россияне, судя по их реакции на атаку, вообще не понимают, почему их кто-то атакует, и как такое вообще могло произойти в их стране, если РФ столь «великая и могучая».

Фото: Скриншот/Telegram

Фото: Скриншот/Telegram

Фото: Скриншот/Telegram

Фото: Скриншот/Telegram

Фото: Скриншот/Telegram

В свою очередь в соцсетях россиянам все доходчиво объясняют, напоминая о бесчисленных военных преступлениях их армии в Украине, среди которых уничтожение целых городов и убийства тысяч мирных жителей.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/1234.6789ua/instagram

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter