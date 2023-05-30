В Москве беспилотник врезался в многоэтажку, произошел взрыв — росСМИ 30 мая, 06:57 По предварительной версии, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области (Фото:t.me/bazabazon)

Российские СМИ сообщают, что ночью 30 мая произошел взрыв в многоэтажном доме в Москве. Это связывают с атакой беспилотника.

Об этом пишет Baza.

Отмечается, что взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на 25-м этаже на улице Атласова в Новой Москве.

Сообщается, что в нескольких квартирах вылетели стекла.

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Baza пишет, что жители дома, в котором произошел взрыв, обнаружили предмет, похожий на крыло беспилотника. По версии полицейских, отмечает издание, именно он мог стать причиной взрыва.

По предварительной версии, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области в сторону Москвы.