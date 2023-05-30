В Москве беспилотник врезался в многоэтажку, произошел взрыв — росСМИ

30 мая, 06:57
Поделиться:
По предварительной версии, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области (Фото:t.me/bazabazon)

По предварительной версии, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области (Фото:t.me/bazabazon)

Российские СМИ сообщают, что ночью 30 мая произошел взрыв в многоэтажном доме в Москве. Это связывают с атакой беспилотника.

Об этом пишет Baza.

Отмечается, что взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на 25-м этаже на улице Атласова в Новой Москве.

Сообщается, что в нескольких квартирах вылетели стекла.

Видео дня

Baza пишет, что жители дома, в котором произошел взрыв, обнаружили предмет, похожий на крыло беспилотника. По версии полицейских, отмечает издание, именно он мог стать причиной взрыва.

Читайте также:
У здания минобороны РФ в Москве произошел пожар — видео

По предварительной версии, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области в сторону Москвы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Москва Беспилотник Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X